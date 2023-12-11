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https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-63-tysyach-sigaret-iz-abkhazii-1049403231.html
Российские таможенники пресекли контрабанду 63 тысяч сигарет из Абхазии
Российские таможенники пресекли контрабанду 63 тысяч сигарет из Абхазии
Согласно таможенному законодательству, совершеннолетние физлица не могут перевозить через границу более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар или 250 граммов... 11.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли факты незаконного вывоза из Абхазии более 63 тысяч сигарет. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Также 1150 пачек Business Royals были сокрыты в порогах автомобиля, специальных отсеках и люке под задним сиденьем автомобиля "Шевроле Нива", а в "Пежо Партнер" контрабанду пытались провезти в отсеке приборной панели - там был оборудован тайник в месте, где должна находиться система отопления. В тайнике было выявлено 1052 пачки Business Royals."Общее количество сигарет, перемещаемых с сокрытием в четырех транспортных средствах, оборудованных тайниками, составило 3175 пачек. Табачная продукция, произведенная в ОАЭ, ввозилась без российских акцизных марок и специальной маркировки", - рассказал пояснил начальник таможенного поста Алексей Быков. Контрабандная табачная продукция и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/vvoz-reklamu-i-oborot-elektronnykh-sigaret-mogut-zapretit-v-abkhazii-1049355903.html
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абхазия, новости, россия, таможня
абхазия, новости, россия, таможня

Российские таможенники пресекли контрабанду 63 тысяч сигарет из Абхазии

12:05 11.12.2023
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу СочиМашины с тайниками задержаны на границе с Абхазией
Машины с тайниками задержаны на границе с Абхазией - Sputnik Абхазия, 1920, 11.12.2023
© Foto / пресс-служба краснодарской таможни по городу Сочи
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Согласно таможенному законодательству, совершеннолетние физлица не могут перевозить через границу более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака без уплаты таможенной пошлины.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли факты незаконного вывоза из Абхазии более 63 тысяч сигарет. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.
Контрабандную продукцию обнаружили в четырех автомобилях. 673 пачки сигарет Business Royals были спрятаны в специально оборудованном отсеке заднего бампера и под обшивкой в порогах машины Chery, 300 пачек Instark и Slim Blue - в переоборудованном топливном баке ВАЗ-2106.
Также 1150 пачек Business Royals были сокрыты в порогах автомобиля, специальных отсеках и люке под задним сиденьем автомобиля "Шевроле Нива", а в "Пежо Партнер" контрабанду пытались провезти в отсеке приборной панели - там был оборудован тайник в месте, где должна находиться система отопления. В тайнике было выявлено 1052 пачки Business Royals.
"Общее количество сигарет, перемещаемых с сокрытием в четырех транспортных средствах, оборудованных тайниками, составило 3175 пачек. Табачная продукция, произведенная в ОАЭ, ввозилась без российских акцизных марок и специальной маркировки", - рассказал пояснил начальник таможенного поста Алексей Быков.
Контрабандная табачная продукция и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях.
дым - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2023
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Ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет могут запретить в Абхазии
7 декабря, 14:40
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