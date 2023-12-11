https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/rossiyskie-tamozhenniki-presekli-kontrabandu-63-tysyach-sigaret-iz-abkhazii-1049403231.html

Российские таможенники пресекли контрабанду 63 тысяч сигарет из Абхазии

Российские таможенники пресекли контрабанду 63 тысяч сигарет из Абхазии

Согласно таможенному законодательству, совершеннолетние физлица не могут перевозить через границу более 1 блока (10 пачек) сигарет или 50 сигар или 250 граммов... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Российские таможенники пресекли факты незаконного вывоза из Абхазии более 63 тысяч сигарет. Об этом сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.Также 1150 пачек Business Royals были сокрыты в порогах автомобиля, специальных отсеках и люке под задним сиденьем автомобиля "Шевроле Нива", а в "Пежо Партнер" контрабанду пытались провезти в отсеке приборной панели - там был оборудован тайник в месте, где должна находиться система отопления. В тайнике было выявлено 1052 пачки Business Royals."Общее количество сигарет, перемещаемых с сокрытием в четырех транспортных средствах, оборудованных тайниками, составило 3175 пачек. Табачная продукция, произведенная в ОАЭ, ввозилась без российских акцизных марок и специальной маркировки", - рассказал пояснил начальник таможенного поста Алексей Быков. Контрабандная табачная продукция и автомобили изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/vvoz-reklamu-i-oborot-elektronnykh-sigaret-mogut-zapretit-v-abkhazii-1049355903.html

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