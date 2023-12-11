https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/rossiyskie-voyska-unichtozhili-dva-sklada-boepripasov-v-khersonskoy-oblasti-1049410008.html

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской области

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов в Херсонской области

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T16:22+0300

2023-12-11T16:22+0300

2023-12-11T16:22+0300

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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Российские войска уничтожили два украинских военных склада в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки уничтожили 24 дрона ВСУ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Ведомство сообщает, что за сутки на Купянском направлении были отражены четыре атаки украинских штурмовых групп, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах Берестового, Ивановки и Новоегоровки. Противник потерял до 30 военных и три автомобиля. На Краснолиманском направлении бойцы подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады. На этом направлении противник потерял до 175 солдат, танк, боевую машину пехоты и два автомобиля.На Донецком направлении за сутки было отражено 18 атак. Там Киев потерял до 200 солдат убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а на Южно-Донецком направлении - до 80 бойцов, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Krab" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Запорожском направлении за сутки было отражено четыре атаки, уничтожено до 45 бойцов ВСУ, три автомобиля, гаубица Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, на Херсонском направлении - до 40 украинских военных и четыре автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/rossiyskie-voyska-udarili-po-mestu-sbora-komandirov-takticheskikh-grupp-vsu-1049394360.html

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