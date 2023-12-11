https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/set-ukrainskikh-agentov-razgromili-v-krymu-1049401524.html
Сеть украинских агентов раскрыли в Крыму
Сеть украинских агентов раскрыли в Крыму
Агенты и пособники СБУ, контролируемые западными кураторами, должны были организовывать теракты на территории полуострова - всего было задержано 18 человек. 11.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности в 2023 году пресекли деятельность разветвленной сети украинских агентов, работавших на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агенты должны были совершить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.Всего за год ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов - подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех машин.На территории полуострова также обнаружили 15 схронов, в которых было спрятано 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатых веществ. За подготовку терактов уже были осуждены десять человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/v-rossii-razoblachili-rukovodimuyu-s-ukrainy-set-narkolaboratoriy-1049251385.html
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россия, фсб, новости
Сеть украинских агентов раскрыли в Крыму
11:02 11.12.2023 (обновлено: 11:03 11.12.2023)
Агенты и пособники СБУ, контролируемые западными кураторами, должны были организовывать теракты на территории полуострова - всего было задержано 18 человек.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности в 2023 году пресекли деятельность разветвленной сети украинских агентов, работавших на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"(Совместно со Следственным комитетом. — Прим. ред.) пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем так называемых западных кураторов на территории Республики Крым для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов государственной власти, военнослужащих ВС и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова", — рассказали в ведомстве.
Агенты должны были совершить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.
Всего за год ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов - подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех машин.
На территории полуострова также обнаружили 15 схронов, в которых было спрятано 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатых веществ. За подготовку терактов уже были осуждены десять человек.