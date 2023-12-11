https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/set-ukrainskikh-agentov-razgromili-v-krymu-1049401524.html

Сеть украинских агентов раскрыли в Крыму

Сеть украинских агентов раскрыли в Крыму

Агенты и пособники СБУ, контролируемые западными кураторами, должны были организовывать теракты на территории полуострова - всего было задержано 18 человек. 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T11:02+0300

2023-12-11T11:02+0300

2023-12-11T11:03+0300

россия

фсб

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046530812_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_cf677d65f0bcf81158380a57bdbc4ae7.jpg

СУХУМ, 11 дек - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности в 2023 году пресекли деятельность разветвленной сети украинских агентов, работавших на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агенты должны были совершить теракты против главы Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова, мэра Ялты Янины Павленко, блогера Александра Талипова и общественного деятеля Олега Царева.Всего за год ФСБ предотвратила 14 диверсионно-террористических актов - подрывы шести участков железной дороги, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех машин.На территории полуострова также обнаружили 15 схронов, в которых было спрятано 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатых веществ. За подготовку терактов уже были осуждены десять человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231128/v-rossii-razoblachili-rukovodimuyu-s-ukrainy-set-narkolaboratoriy-1049251385.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, фсб, новости