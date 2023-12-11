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Стипендию имени Виктора Маландзия учредят в АГУ
Стипендию имени Виктора Маландзия учредят в АГУ
Виктор Маландзия – кандидат биологических наук, первый проректор АГУ, ушел из жизни в прошлом октябре. В этом году ему исполнилось бы 65 лет. 11.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-11T20:52+0300
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СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В Абхазском государственном университете учредят стипендию имени биолога, первого проректора университета Виктора Маландзия. Об этом сообщает пресс-служба АГУ. Виктор Маландзия - выпускник биолого-географического факультета АГУ, работал в университете с 1989 года, в 2002 году был назначен проректором по ученой работе, затем - первым проректором. Он был кандидатом биологических наук, членом-корреспондентом Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, членом-корреспондентом российской Академии космонавтики имени Циолковского, членом Мензбировского орнитологического общества РАН и Союза охраны птиц России.Маландзия ушел из жизни после продолжительной болезни в октябре 2022 года. 10 декабря 2023 года ему бы исполнилось 65 лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221019/dbar-o-smerti-viktora-malandziya-kolossalnaya-i-nevospolnimaya-poterya-dlya-nauki-abkhazii-1042136651.html
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Стипендию имени Виктора Маландзия учредят в АГУ
20:52 11.12.2023 (обновлено: 20:53 11.12.2023)
Виктор Маландзия – кандидат биологических наук, первый проректор АГУ, ушел из жизни в прошлом октябре. В этом году ему исполнилось бы 65 лет.
СУХУМ, 11 дек - Sputnik. В Абхазском государственном университете учредят стипендию имени биолога, первого проректора университета Виктора Маландзия. Об этом сообщает пресс-служба АГУ.
Университет хочет увековечить имя ученого, назвав в его честь музей природы биолого-географического факультета. Также на кафедре экологии и морфологии животных планируется выпуск систематизированных научных трудов Маландзия, а 26 декабря пройдет научно-практическая конференция - Маландзиевские чтения, которые планируют сделать традиционными.
Виктор Маландзия - выпускник биолого-географического факультета АГУ, работал в университете с 1989 года, в 2002 году был назначен проректором по ученой работе, затем - первым проректором. Он был кандидатом биологических наук, членом-корреспондентом Международной Академии наук экологической безопасности человека и животных, членом-корреспондентом российской Академии космонавтики имени Циолковского, членом Мензбировского орнитологического общества РАН и Союза охраны птиц России.
Маландзия ушел из жизни после продолжительной болезни в октябре 2022 года. 10 декабря 2023 года ему бы исполнилось 65 лет.