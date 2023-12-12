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Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и прохождения холодного фронта 12.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 дек - Sputnik. В среду, 13 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности и продолжительности, местами дождь с градом, гроза. В горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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погода в абхазии