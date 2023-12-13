https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/bolee-1177-mlrd-rubley-napravleno-na-vyplatu-pensiy-i-posobiy-s-nachala-2023-god-v-abkhazii-1049434496.html

Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий и пособий с начала 2023 год в Абхазии

Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий и пособий с начала 2023 год в Абхазии

С 2024 года Пенсионный фонд повысит размер пенсии 11 категориям пенсионеров. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-13T16:10+0300

2023-12-13T16:10+0300

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий, пособий и доплат с начала 2023 года, сообщил "Апсныпресс" председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. В 2022 году за аналогичный период было начислено 1,161 млрд руб.Всего в Абхазии получают пенсии и пособия 47248 человек, что на 2160 человек меньше, чем в прошлом году. Доплаты к пенсиям получают 12706 человек, это на 1001 человек больше, чем в 2022 году.Он добавил, что была произведена единовременная выплата, приуроченная к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сумме 27,9 млн руб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/novaya-sistema-vyplat-pensiy-budet-vvedena-v-abkhazii-k-2026-godu-1048808036.html

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