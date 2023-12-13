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Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий и пособий с начала 2023 год в Абхазии
Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий и пособий с начала 2023 год в Абхазии
С 2024 года Пенсионный фонд повысит размер пенсии 11 категориям пенсионеров. 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T16:10+0300
2023-12-13T16:10+0300
2023-12-13T17:32+0300
в абхазии
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий, пособий и доплат с начала 2023 года, сообщил "Апсныпресс" председатель Пенсионного фонда Денис Гулария. В 2022 году за аналогичный период было начислено 1,161 млрд руб.Всего в Абхазии получают пенсии и пособия 47248 человек, что на 2160 человек меньше, чем в прошлом году. Доплаты к пенсиям получают 12706 человек, это на 1001 человек больше, чем в 2022 году.Он добавил, что была произведена единовременная выплата, приуроченная к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сумме 27,9 млн руб.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231026/novaya-sistema-vyplat-pensiy-budet-vvedena-v-abkhazii-k-2026-godu-1048808036.html
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пенсии, абхазия, пенсионный фонд абхазии
пенсии, абхазия, пенсионный фонд абхазии
Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий и пособий с начала 2023 год в Абхазии
16:10 13.12.2023 (обновлено: 17:32 13.12.2023)
С 2024 года Пенсионный фонд повысит размер пенсии 11 категориям пенсионеров.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Более 1,177 млрд рублей направлено на выплату пенсий, пособий и доплат с начала 2023 года, сообщил "Апсныпресс" председатель Пенсионного фонда Денис Гулария.
В 2022 году за аналогичный период было начислено 1,161 млрд руб.
Всего в Абхазии получают пенсии и пособия 47248 человек, что на 2160 человек меньше, чем в прошлом году. Доплаты к пенсиям получают 12706 человек, это на 1001 человек больше, чем в 2022 году.
"За 11 месяцев текущего года в Пенсионный фонд поступило 1 млрд 212,9 млн руб страховых взносов, что на 194,3 млн руб больше, чем в 2022 году. Дотации из республиканского бюджета составили 15 млн руб из 140 млн руб, предусмотренных в бюджете на 2023 год, тогда как за аналогичный период 2022 года дотации составляли 140 млн руб", – сказал Гулария.
Он добавил, что была произведена единовременная выплата, приуроченная к празднованию 30-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии в сумме 27,9 млн руб.