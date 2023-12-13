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Михайлов: если бы США хотели взять Украину в НАТО, то решили бы вопрос за несколько дней
Михайлов: если бы США хотели взять Украину в НАТО, то решили бы вопрос за несколько дней
Военный политолог Александр Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что вступление Украины в НАТО будет... 13.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-13T15:35+0300
2023-12-13T15:35+0300
2023-12-13T16:07+0300
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Президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО. Однако есть несколько оговорок. Киев должен победить Россию на поле боя, что, по словам американского лидера, возможно произойдет. Кроме того, все страны альянса должны поддержать кандидатуру "новичка". Великобритания, например, подтвердила желание расширять блок, а сама Украина – выиграть с помощью запрашиваемого на Западе вооружения. Об этом в эфире радио Sputnik эксперт Александр Михайлов. "Когда Вашингтон и Брюссель нуждались в новых членах НАТО, они решали вопрос эффективно и быстро: присоединили прибалтийские государства, страны Восточной Европы и так далее. Если бы Вашингтон хотел взять Украину в НАТО, то решил бы этот вопрос со своими союзниками в течение нескольких дней", - считает Михайлов.
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подкасты, украина, сша, нато, спецоперация, евросоюз, аудио
подкасты, украина, сша, нато, спецоперация, евросоюз, аудио
Михайлов: если бы США хотели взять Украину в НАТО, то решили бы вопрос за несколько дней
15:35 13.12.2023 (обновлено: 16:07 13.12.2023)
Военный политолог Александр Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что вступление Украины в НАТО будет рассматриваться только после ее возможной победы в конфликте.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО. Однако есть несколько оговорок. Киев должен победить Россию на поле боя, что, по словам американского лидера, возможно произойдет. Кроме того, все страны альянса должны поддержать кандидатуру "новичка". Великобритания, например, подтвердила желание расширять блок, а сама Украина – выиграть с помощью запрашиваемого на Западе вооружения. Об этом в эфире радио Sputnik
эксперт Александр Михайлов.
"Когда Вашингтон и Брюссель нуждались в новых членах НАТО, они решали вопрос эффективно и быстро: присоединили прибалтийские государства, страны Восточной Европы и так далее. Если бы Вашингтон хотел взять Украину в НАТО, то решил бы этот вопрос со своими союзниками в течение нескольких дней", - считает Михайлов.