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Михайлов: если бы США хотели взять Украину в НАТО, то решили бы вопрос за несколько дней

Михайлов: если бы США хотели взять Украину в НАТО, то решили бы вопрос за несколько дней

Военный политолог Александр Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что вступление Украины в НАТО будет... 13.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-13T15:35+0300

2023-12-13T15:35+0300

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Михайлов Михайлов

Президент США Джо Байден заявил, что Украина станет членом НАТО. Однако есть несколько оговорок. Киев должен победить Россию на поле боя, что, по словам американского лидера, возможно произойдет. Кроме того, все страны альянса должны поддержать кандидатуру "новичка". Великобритания, например, подтвердила желание расширять блок, а сама Украина – выиграть с помощью запрашиваемого на Западе вооружения. Об этом в эфире радио Sputnik эксперт Александр Михайлов. "Когда Вашингтон и Брюссель нуждались в новых членах НАТО, они решали вопрос эффективно и быстро: присоединили прибалтийские государства, страны Восточной Европы и так далее. Если бы Вашингтон хотел взять Украину в НАТО, то решил бы этот вопрос со своими союзниками в течение нескольких дней", - считает Михайлов.

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