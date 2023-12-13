https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/okolo-devyati-tysyach-turistov-ozhidayut-v-gagre-v-novogodnie-prazdniki-1049437790.html

Около девяти тысяч туристов ожидают в Гагре в новогодние праздники

Около девяти тысяч туристов ожидают в Гагре в новогодние праздники

В прошлом году Гагру посетило на зимние праздники до семи тысяч человек. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В новогодние праздники в Гагре ждут на 20-25% туристов больше, чем в 2022 году, когда курорт посетило до семи тысяч человек. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Управления по курортам и туризму Гагрского района Ахра Бганба.В среднем в зимний период в Гагру прибывают на 3-5 суток. По словам, начальника Управления по курортам и туризму Гагрского района, новогодние туры в Гагру в этом году в среднем подорожали на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.“Гостиницы Абхазии готовятся к Новому году. Они предлагают своим гостям различную новогоднюю программу. Это связано с определенными затратами. В связи с этим они повышают и стоимость туров. Есть гостиницы, которые подняли в среднем на 20-30%. Также подорожание связано с инфляцией”, - пояснил он.Бганба отметил, что зимой не все гостиницы в районе работают. Есть дома отдыха, которые ориентированы только на летний сезон.В Гагре уже идет подготовка к Новому году. Елка в этом году будет установлена на площади Победы. Бганба добавил, что город преобразится к празднику.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/novyy-god-v-abkhazii-pochemu-uvelichilsya-turpotok-v-respubliku-1049365041.html

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