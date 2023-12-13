https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-dekabrya-1049436594.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 13.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. В четверг, 14 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью временами дождь разной интенсивности, в горах снег, днем без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии