https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-predsedatelem-aruaa-temurom-guliya-1049440559.html

Аслан Бжания встретился с председателем "Аруаа" Темуром Гулия

Аслан Бжания встретился с председателем "Аруаа" Темуром Гулия

На встрече обсуждались вопросы, актуальные для государства и общества, в том числе поправки к закону "Об актах гражданского состояния", принятые... 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил актуальные вопросы с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов Темуром Гулия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Заседание Парламента Абхазии прошло в четверг, 7 декабря. На нем во втором и окончательном чтении были приняты поправки к закону "Об актах гражданского состояния", позволяющие устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/istoricheskaya-spravedlivost-i-mayning-kak-proshlo-zasedanie-parlamenta-1049361895.html

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