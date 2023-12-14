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Аслан Бжания встретился с председателем "Аруаа" Темуром Гулия
Аслан Бжания встретился с председателем "Аруаа" Темуром Гулия
На встрече обсуждались вопросы, актуальные для государства и общества, в том числе поправки к закону "Об актах гражданского состояния", принятые... 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T10:01+0300
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил актуальные вопросы с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов Темуром Гулия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Заседание Парламента Абхазии прошло в четверг, 7 декабря. На нем во втором и окончательном чтении были приняты поправки к закону "Об актах гражданского состояния", позволяющие устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/istoricheskaya-spravedlivost-i-mayning-kak-proshlo-zasedanie-parlamenta-1049361895.html
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Аслан Бжания встретился с председателем "Аруаа" Темуром Гулия
10:01 14.12.2023 (обновлено: 10:16 14.12.2023)
На встрече обсуждались вопросы, актуальные для государства и общества, в том числе поправки к закону "Об актах гражданского состояния", принятые парламентариями неделю назад.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил актуальные вопросы с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов Темуром Гулия. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В том числе, на встрече был затронут вопрос поправок к законам, связанным с восстановлением абхазской принадлежности и фамилии, которые были приняты Парламентом республики.
Заседание Парламента Абхазии прошло в четверг, 7 декабря. На нем во втором и окончательном чтении были приняты поправки к закону "Об актах гражданского состояния", позволяющие устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.
Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.