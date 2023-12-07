https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/istoricheskaya-spravedlivost-i-mayning-kak-proshlo-zasedanie-parlamenta-1049361895.html

Историческая справедливость и майнинг: как прошло заседание Парламента

Историческая справедливость и майнинг: как прошло заседание Парламента

Заседание сессии Народного Собрания Абхазии состоялось в четверг, 7 декабря. 07.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-07T21:10+0300

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Депутаты обсудили 17 вопросов, на принятие законов и внесение в них изменений у парламентариев ушло более четырех часов. Были обсуждены положение иностранных граждан в Абхазии, добыча майнинга, республиканский бюджет на 2024 год.Асмат Цвижба, SputnikВозвращение к истокамПервыми по инициативе депутата Кана Кварчия были обсуждены изменения в закон "Об актах гражданского состояния".В пояснительной записке говорится, что необходимость внесения изменений в закон обсусловлено тем, что этнические абхазы, утратившие национальную принадлежность в ходе исторических событий, лишены права ее восстановления и возвращения исконной фамилии. Законотворцы предлагают ввести новую главу под названием "Государственная регистрация восстановления абхазской национальной принадлежности и фамилии", которая позволит восполнить пробелы в законе.Также в законопроект вносятся дополнения, по которым восстановить свою фамилию могут не только этнические абхазы, но и иностранные граждане и лица без гражданства.Человек может восстановить абхазскую национальность по достижению совершеннолетия или по заявлению родителей.Кан Кварчия напомнил коллегам, что в различные периоды истории Абхазии ее граждане подвергались гонениям, репрессиям и насильственной смене фамилии.Депутат подчеркнул, что в законе указывается, что, если гражданин или его семья имела отношение к боевым действиям в Абхазии или он так или иначе отрицал целостность государства, он не имеет право на восстановление национальной принадлежности и фамилии.Депутат Леонид Лакербая заявил, что считает, что изменения в закон проработаны "очень качественно"."Это начало восстановления той справедливости, которая перед нами лежит за то, что произошло с самурзаканцами", - сказал он.За регистрацию восстановления абхазской национальной принадлежности будет необходимо заплатить госпошлину – 30 рублей.Изменения были приняты во втором и окончательном чтении.Заявление о восстановлении абхазской национальной принадлежности подается в Министерство юстиции через ЗАГС по месту жительства или временного проживания.Сведения в заявлении:Лицо, желающее восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию, подписывает заявление о восстановлении абхазской национальной принадлежности и фамилии с указанием даты его составления.Одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие Документы:В течение трех месяцев после вступления изменений в закон Академию наук Абхазии должны одобрить и представить перечень абхазских аутентичных фамилий.Лица, которые восстановили национальную принадлежность и фамилии не вправе менять ее в течение десяти лет, за исключением смены на фамилию супруга или одного из родителей.Правовое положение иностранных гражданВ окончательном чтении были внесены изменения в закон Абхазии "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия". Проект представил депутат Даут Хутаба.Он объяснил, что проект касается проблемы вида на жительства жителей Галского и части Ткуарчалского района. Одно из главных изменений в законе заключается в том, что вид на жительство будет представляться впредь не на пять, а на десять лет.Депутатами был установлен перечень документов, выдаваемых Паспортным управлением МВД и его территориальными подразделениями, подтверждающих постоянное проживание иностранных граждан в АбхазииРеспубликанский бюджетВ первом чтении парламентариями был принят республиканский бюджет на 2024 год.Министр финансов Владимир Делба рассказал, что доходная часть республиканского бюджета по плану в 2024 году составит 10,9 миллиардов рублей, а расходная – 12,2 миллиардов, дефицит 1,3 миллиарда рублей.По словам Делба, по отношению к 2023 году собственные доходы республиканского бюджета возросли на 904 миллиона рублей.Объемы российской финансовой помощи на 2024 год, по данным Минфина, сократились на 400 миллионов рублей и составляют 5,2 миллиарда рублей.Общий объем расходов республиканского бюджета сокращается на 104 миллиона рублей по отношению к 2023 году, самая большая статья сокращения "общегосударственные расходы".57,5 миллионов рублей будут направлены, по словам Делба, на диспансеризацию онкобольных. 1,6 миллиардов рублей будут выделены из бюджета на поддержку местных бюджетов.В 2024 году сохраняются обязательства по выплату долга по экспортному кредиту. Общий объем долга 1,2 миллиарда рублей.Фонд оплаты труда республиканского бюджета составляет 3,5 миллиарда рублей, в том числе 70% софинансирование заработной платы отдельным категориям работников бюджетных сфер.Запрет на вейпыВ первом чтении по решению депутатов был принят законопроект, запрещающий ввоз, рекламу и оборот электронных систем доставки никотина –вейпов и жидкостей для них. В пояснительной записке к проекту говорится, что по данным ГТК, с 1 января 2020 года по 2 мая 2023 года в республику ввезли более 71 000 никотиносодержащей продукции и курительных жидкостей.Гицба подчеркнул, что инициатива законопроекта возникла после многократных обращений преподавателей и родителей.Спикер Парламента Лаша Ашуба заявил, что поддерживает законопроект, так как он касается здоровья молодого поколения.По мнению депутата Адгура Харазия, ответственность должна быть не только за продажу, но и за употребление вейпов.Изменения в Общественной палатеДепутаты приняли в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность Общественной палаты. Изменения устанавливают круг лиц, которые не должны вступать в состав палаты - алкоголики, наркоманы, токсикоманы, страдающие психическими расстройствами, а также члены политических партий и объединений.Кроме того, предполагается ввести в состав палаты представителей законодательной ветви власти. А также изменить способ выдвижения членов палаты от районов и городов. Согласно поправкам, их будут выдвигать органы местного самоуправления.Также вводится возрастное ограничение, при принятии поправок член Общественной палаты не должен быть моложе 25 лет.По мнению депутата Дмитрия Маршания, который представил поправки, они станут эффективными, в первую очередь потому что, по его мнению, Общественная палата – это не орган исполнительной власти и в нем должно быть более широко представлены представители разных групп.По мнению депутата Даута Хутаба, если районные собрания делегируют кого-то в Общественную палату, они должны быть там представлены, и за них не нужно голосовать повторно. Он предложил принять поправки в первом чтении, а затем обсудить их совместно с представителями Общественной палаты.Споры о майнингеТакже в первом чтении депутаты приняли поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом. Согласно изменениям, оборудование для добычи криптовлюты будет конфисковываться при первичном присоединение к электросетям и нарушении законодательства. Конфискация будет осуществляться на основании решения суда.Принятый проект был представлен депутатом Алхасом Барциц, однако на заседании был представлен альтернативный проект от Администрации президента, в котором предлагалось изымать не только оборудование, но и трансформаторы, используемые исключительно для добычи майнинга. Изъятое оборудование в непринятом проекте изменений предлагалось утилизировать в порядке, установленном Кабинетом министров.Депутат Галуст Трапизонян отметил, что специальные траснформаторы приобретают люди, в чьей собственности от 200 аппаратов."Если мы хотим бороться, мы должна до конца бороться и жестко", - сказал он.Дмитрий Маршания отметил, что не поддерживает утилизацию изъятого оборудования. Он отметил, что схема и регуляторные методы этого процесса вызывают вопросы, к тому же, можно дать возможность хозяевам вывести и продать их в Россию, чтобы оплатить штраф.

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