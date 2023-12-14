https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/oblomki-sbitogo-nad-latoy-vertoleta-dostavili-v-gudautu-1049454843.html
Обломки сбитого над Латой вертолета доставили в Гудауту
Обломки сбитого над Латой вертолета доставили в Гудауту
Вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит 14 декабря 1992 года, в катастрофе погибли 87 человек. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T20:10+0300
2023-12-14T20:10+0300
2023-12-14T20:10+0300
в абхазии
абхазия
новости
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
гудаута
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102266/51/1022665102_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_7870390adfb70b960ebb46bbca6f25b7.jpg
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Обломки вертолета, сбитого грузинскими гвардейцами над селом Лата 31 год назад, были доставлены в Гудауту, сообщает пресс-служба президента Абхазии."Им были даны соответствующие поручения, при содействии министерства по чрезвычайным ситуациям из Латы в Гудауту были совершены два рейса по доставке обломков сожженного вертолета", - рассказала она.Обломки станут экспонатами музея и займут свое место рядом с фотографиями погибших и Вечным огнем. Ровно 31 год назад, 14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии - вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии и упал на территории села Лата.Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1049445980.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102266/51/1022665102_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_09d613930433d92a98ff7f4ee2904cde.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гудаута
абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993), гудаута
Обломки сбитого над Латой вертолета доставили в Гудауту
Вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит 14 декабря 1992 года, в катастрофе погибли 87 человек.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Обломки вертолета, сбитого грузинскими гвардейцами над селом Лата 31 год назад, были доставлены в Гудауту, сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
С этой просьбой к главе государства в прошлом году обратилась Гугуца Джикирба, директор Гудаутского музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.
"Им были даны соответствующие поручения, при содействии министерства по чрезвычайным ситуациям из Латы в Гудауту были совершены два рейса по доставке обломков сожженного вертолета", - рассказала она.
Обломки станут экспонатами музея и займут свое место рядом с фотографиями погибших и Вечным огнем.
Ровно 31 год назад, 14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии - вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии и упал на территории села Лата.
Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.