https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/oblomki-sbitogo-nad-latoy-vertoleta-dostavili-v-gudautu-1049454843.html

Обломки сбитого над Латой вертолета доставили в Гудауту

Обломки сбитого над Латой вертолета доставили в Гудауту

Вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит 14 декабря 1992 года, в катастрофе погибли 87 человек. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Обломки вертолета, сбитого грузинскими гвардейцами над селом Лата 31 год назад, были доставлены в Гудауту, сообщает пресс-служба президента Абхазии."Им были даны соответствующие поручения, при содействии министерства по чрезвычайным ситуациям из Латы в Гудауту были совершены два рейса по доставке обломков сожженного вертолета", - рассказала она.Обломки станут экспонатами музея и займут свое место рядом с фотографиями погибших и Вечным огнем. Ровно 31 год назад, 14 декабря 1992 года, произошла одна из самых страшных трагедий периода Отечественной войны народа Абхазии - вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала был сбит ракетой, которая была выпущена с территории, подконтрольной войскам Госсовета Грузии и упал на территории села Лата.Погибли все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. На борту вертолета также летели вместе с 12 бойцами Владимир Анцупов и Аслан Зантария – известные абхазские полевые командиры, Герои Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/pamyat-zhertv-latskoy-tragedii-pochtili-v-gudaute-1049445980.html

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