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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и выноса относительно теплой... 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T15:04+0300
2023-12-14T15:04+0300
2023-12-14T15:04+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В пятницу, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 15 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля повышенного давления и выноса относительно теплой массы воздуха с юга.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В пятницу, 15 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.