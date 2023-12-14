https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/putin-rasskazal-kogda-na-ukraine-budet-mir-1049448657.html
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
Во время "Итогов года" российский лидер расскажет о результатах деятельности органов власти за 2023 год и ответит на вопросы граждан. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T13:17+0300
2023-12-14T13:17+0300
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет целей спецоперации, заявил Владимир Путин во время подведения итогов года. "Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - сказал он. Президент отметил, что контрнаступление Украины провалилось, с момента его начала ВС России уничтожили 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, положение российских войск на всем протяжении линии соприкосновения улучшается.При этом он отметил, что то, что происходит в зоне спецоперации - огромная трагедия."В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/itogi-goda-s-vladimirom-putinym-pryamaya-translyatsiya-1049442035.html
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россия, новости, украина, владимир путин
Путин рассказал, когда на Украине будет мир
13:17 14.12.2023 (обновлено: 13:23 14.12.2023)
Во время "Итогов года" российский лидер расскажет о результатах деятельности органов власти за 2023 год и ответит на вопросы граждан.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет целей спецоперации, заявил Владимир Путин во время подведения итогов года.
"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Они не меняются. Я напомню, о чем мы тогда говорили - о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе", - сказал он.
Президент отметил, что контрнаступление Украины провалилось, с момента его начала ВС России уничтожили 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, положение российских войск на всем протяжении линии соприкосновения улучшается.
При этом он отметил, что то, что происходит в зоне спецоперации - огромная трагедия.
"В основе своей русские и украинцы - единый народ, и то, что сейчас происходит, - огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону", - подчеркнул он.