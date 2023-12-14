https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/rossiyskie-voyska-za-sutki-otrazili-shest-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1049451138.html

Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Кроме того, на этом направлении за сутки было нанесено поражение живой силе и технике 30-й механизированной, 79-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в... 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T15:57+0300

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Российские войска отразили за сутки шесть штурмовых атак групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в ДНР, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщает, что на Купянском направлении за сутки было отражено пять атак Вооруженных сил Украины, уничтожено до 45 военных, танк, две боевые бронированные машины.На Краснолиманском направлении за сутки была отражена одна атака противника, поражены до 180 солдат ВСУ, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Caezar".На Южно-Донецком направлении Киев за сутки потерял до 90 военнослужащих убитыми и раненными, а также два пикапа, на Запорожском направлении - до 45 военных и два автомобиля, на Херсонском направлении - до 40 солдат и четыре автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ, поражена живая сила и военная техника в 128 районах. Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда HIMARS, уничтожили 26 украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/putin-rasskazal-kogda-na-ukraine-budet-mir-1049448657.html

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