https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/sud-priznal-emira-kirkinadze-vinovnym-v-razboe-v-tamyshe-1049441893.html

Суд признал Эмира Киркинадзе виновным в разбое в Тамыше

Суд признал Эмира Киркинадзе виновным в разбое в Тамыше

При попытке похитить оборудование для майнинга в Тамыше в апреле 2022 года погибли два человека - один из нападавших и брат хозяина дома. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T11:14+0300

2023-12-14T11:14+0300

2023-12-14T11:14+0300

в абхазии

абхазия

новости

верховный суд абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/1f/1032124190_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_de0f8a4e4f1fdf44749b7042d14b376b.jpg

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал Эмира Киркинадзе виновным в убийстве из корыстных побуждений, разбое и незаконном обороне огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Ранее сообщалось, что, согласно материалам дела, Эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава знали о том, что в доме у Тенгиза Рацба в селе Тамыш стоят аппараты по добыче криптовалюты. 28 апреля 2022 года подозреваемые, вооруженные автоматами Калашникова, проникли в жилище Рацба, но когда они отключали оборудование, их застал хозяин дома.Завязалась драка, в которой Киркинадзе убил родного брата Тенгиза Рацба - Тамази. Также в ходе борьбы был смертельно ранен Вальтер Шаматава.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/nazvan-podozrevaemyy-v-razboynom-napadenii-v-tamyshe-1045275603.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, верховный суд абхазии