https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/sud-priznal-emira-kirkinadze-vinovnym-v-razboe-v-tamyshe-1049441893.html
Суд признал Эмира Киркинадзе виновным в разбое в Тамыше
Суд признал Эмира Киркинадзе виновным в разбое в Тамыше
При попытке похитить оборудование для майнинга в Тамыше в апреле 2022 года погибли два человека - один из нападавших и брат хозяина дома. 14.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-14T11:14+0300
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал Эмира Киркинадзе виновным в убийстве из корыстных побуждений, разбое и незаконном обороне огнестрельного оружия. Об этом сообщается на сайте суда. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу. Ранее сообщалось, что, согласно материалам дела, Эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава знали о том, что в доме у Тенгиза Рацба в селе Тамыш стоят аппараты по добыче криптовалюты. 28 апреля 2022 года подозреваемые, вооруженные автоматами Калашникова, проникли в жилище Рацба, но когда они отключали оборудование, их застал хозяин дома.Завязалась драка, в которой Киркинадзе убил родного брата Тенгиза Рацба - Тамази. Также в ходе борьбы был смертельно ранен Вальтер Шаматава.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/nazvan-podozrevaemyy-v-razboynom-napadenii-v-tamyshe-1045275603.html
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абхазия, новости, верховный суд абхазии
Суд признал Эмира Киркинадзе виновным в разбое в Тамыше
При попытке похитить оборудование для майнинга в Тамыше в апреле 2022 года погибли два человека - один из нападавших и брат хозяина дома.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik
. Верховный суд Абхазии признал Эмира Киркинадзе виновным в убийстве из корыстных побуждений, разбое и незаконном обороне огнестрельного оружия. Об этом сообщается
на сайте суда.
Киркинадзе приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества, без штрафа.
Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.
Ранее сообщалось, что, согласно материалам дела, Эмир Киркинадзе и Вальтер Шаматава знали о том, что в доме у Тенгиза Рацба в селе Тамыш стоят аппараты по добыче криптовалюты. 28 апреля 2022 года подозреваемые, вооруженные автоматами Калашникова, проникли в жилище Рацба, но когда они отключали оборудование, их застал хозяин дома.
Завязалась драка, в которой Киркинадзе убил родного брата Тенгиза Рацба - Тамази. Также в ходе борьбы был смертельно ранен Вальтер Шаматава.