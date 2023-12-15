https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/deputaty-gagrskogo-rayona-i-sochi-podpisali-soglashenie-o-druzhbe-i-partnerstve-1049466435.html

Депутаты Гагрского района и Сочи подписали соглашение о дружбе и партнерстве

Депутаты Гагрского района и Сочи подписали соглашение о дружбе и партнерстве

Подписанное соглашение будет способствовать развитию братской дружбы, основанной на духовных и культурных ценностях, а также развитию прямых дружественных и... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T18:15+0300

2023-12-15T18:15+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Гагрского райсобрания и Горсобрания Сочи подписали соглашение об установлении дружественных отношений в пятницу, 15 декабря. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал депутат Гагрского райсобрания Даут Кове."Подписание Соглашения открывает новую страницу отношений между нашими парламентами. Оно, уверен, расширит возможности для двухсторонних контактов. А значит, депутаты смогут использовать в законотворческой деятельности все лучшее, что наработано в представительных органах двух парламентов", - сказал Филонов. Агрба, в свою очередь, заметил, что опыт горсобрания как представительного органа власти огромен." Для нас это важно. Будем обмениваться опытом. Если говорить более детально, то это развитие культурных и спортивных связей, молодежных проектов", - сказал он.Между Собраниями двух городов еще не были установлены официальные отношения. Подписанное соглашение будет способствовать развитию братской дружбы, основанной на духовных и культурных ценностях, помогать депутатам работать над установлением прямых дружественных и партнерских связей между молодежными, культурными, творческими, спортивными, образовательными и туристическими организациями сторон, содействовать обмену опытом между профессиональными и самодеятельными творческими коллективами, спортивными командами и туристическими группами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/deputat-gagrskogo-sobraniya-rasskazal-o-znachenii-podpisannogo-s-sochi-dokumenta-1049370345.html

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