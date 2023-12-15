https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/fas-vozbudila-dela-v-otnoshenii-chetyrekh-proizvoditeley-kurinykh-yaits-1049466288.html

ФАС возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц

ФАС возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц

В России фиксируется резкий рост цен на яйца и куриное мясо, причиной которого президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сбой в работе правительства... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T17:43+0300

2023-12-15T17:43+0300

2023-12-15T17:43+0300

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сельское хозяйство

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц из-за роста цен на продукцию.Также Кировское управление ФАС выявило факты нарушений со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" - они с июня по октябрь допустили рост цен до 60%."Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.Рост цен на куриные яйца в России стал темой для обсуждения на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 14 октября. По его словам, увеличение стоимости яиц объясняется ростом спроса, за которым не успело производство, а также тем, что импорт продукции в Россию не был вовремя открыт. Президент пояснил, что это - сбой в работе правительства, и ситуация "будет улучшаться".

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/otkrovennyy-razgovor-vladimir-putin-podvel-itogi-goda-i-poobschalsya-s-rossiyanami-1049452119.html

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