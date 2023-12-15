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ФАС возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц
ФАС возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц
В России фиксируется резкий рост цен на яйца и куриное мясо, причиной которого президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сбой в работе правительства... 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T17:43+0300
2023-12-15T17:43+0300
2023-12-15T17:43+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц из-за роста цен на продукцию.Также Кировское управление ФАС выявило факты нарушений со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" - они с июня по октябрь допустили рост цен до 60%."Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.Рост цен на куриные яйца в России стал темой для обсуждения на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 14 октября. По его словам, увеличение стоимости яиц объясняется ростом спроса, за которым не успело производство, а также тем, что импорт продукции в Россию не был вовремя открыт. Президент пояснил, что это - сбой в работе правительства, и ситуация "будет улучшаться".
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/otkrovennyy-razgovor-vladimir-putin-podvel-itogi-goda-i-poobschalsya-s-rossiyanami-1049452119.html
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новости, россия, яйца, сельское хозяйство
новости, россия, яйца, сельское хозяйство
ФАС возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц
В России фиксируется резкий рост цен на яйца и куриное мясо, причиной которого президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал сбой в работе правительства, которое не смогло удовлетворить повысившийся спрос.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех производителей куриных яиц из-за роста цен на продукцию.
Крымское отделение службы выявило повышение цен на яйца у двух фабрик - "Партизан" и СП "Октябрьское". Они допустили рост оптовых цен до 94%. Считается, что такое единовременное повышение, не связанное с изменениями иных общих условий обращения товара, содержит признаки нарушения закона.
Также Кировское управление ФАС выявило факты нарушений со стороны "Советской Агрофирмы" и "Вятско-Полянской птицефабрики" - они с июня по октябрь допустили рост цен до 60%.
"Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам картельного соглашения, которое привело к повышению цен на яйцо куриное. В ходе рассмотрения дела антимонопольный орган даст оценку обоснованности такого повышения. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Рост цен на куриные яйца в России стал темой для обсуждения на прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая прошла 14 октября. По его словам, увеличение стоимости яиц объясняется ростом спроса, за которым не успело производство, а также тем, что импорт продукции в Россию не был вовремя открыт. Президент пояснил, что это - сбой в работе правительства, и ситуация "будет улучшаться".