https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/otkrovennyy-razgovor-vladimir-putin-podvel-itogi-goda-i-poobschalsya-s-rossiyanami-1049452119.html

Откровенный разговор: Владимир Путин подвел итоги года и пообщался с россиянами

Откровенный разговор: Владимир Путин подвел итоги года и пообщался с россиянами

Трансляция "Итогов года с Владимиром Путиным" прошла в четверг, 14 декабря. Она длилась более четырех часов, за это время президент ответил на 67 вопросов. 14.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-14T16:48+0300

2023-12-14T16:48+0300

2023-12-14T17:48+0300

россия

владимир путин

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В этом году прямая линия была совмещена с пресс-конференцией по итогам года - глава государства общался и с журналистами, сидевшими в студии, и с гражданами, которые присылали свои вопросы по самым разным темам. Всего поступило более двух миллионов вопросов, для телеэфира были отобраны самые интересные и актуальные.Об экономикеПервой темой, поднятой на пресс-конференции, стала экономическая ситуация в стране. Так, Владимир Путин заявил, что у российской экономики достаточный запас прочности не только для того, чтобы уверенно себя чувствовать, но и для того, чтобы идти вперед. Это связано с высокой консолидацией российского общества, устойчивостью финансово-экономической системы страны, возрастанием возможностей ее силовой составляющей – армии и органов безопасности.Владимир Путин добавил, что доля рубля во внешней торговле выросла до 40%, пояснив, что еще в 2021 году она колебалась, составляя всего 11-13%. Доля валюты недружественных стран - долларов и евро, снизилась до 24%."Чем больше мы используем национальную валюту в экономических финансовых расчетах, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности", - сказал он, добавив, что Россия не отказывается от доллара, но пытается избежать проблем в международных расчетах. "Центральный банк и правительство принимают необходимые меры для устойчивости российской экономики - исходим из того, что удастся вернуться к целевым показателям", - сказал он.Говоря о санкциях и импортозамещении, Путин отметил, что властям нужно создавать региональные программы по развитию малого и среднего бизнеса."Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам, нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. У нас в регионах есть чем гордиться... Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа по поддержке малых и средних предприятий, по продвижению наших брендов", - подчеркнул президент. Отдельной темой стало развитие новых российских регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Путин отметил, что в федеральном бюджете для этих целей ежегодно предусмотрено более триллиона рублей, и это дает свои плоды - экономика регионов восстанавливается, они уже заплатили в бюджет более 170 миллиардов.Президент не обошел стороной существующие проблемы. Так, одной из наиболее актуальных прямо сейчас стало резкое повышение цен на куриные яйца, которое в некоторых регионах превысило 40%. По словам Владимира Путина, это связано со сбоем работы правительства."Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет, первое. Второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас, кстати говоря, из Турции предлагают поставки дополнительные. У нас отлично развиваются экономические связи. Из других стран - из Белоруссии - предлагают" - сказал он.О спецоперации и мобилизацииСпецоперация завершится победой России, заявил Владимир Путин. Ее цели остались теми же - это денацификация и демилитаризация Украины, ее нейтральный статус. "Руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в холокосте, уничтожении полутора миллионов евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма что ли? Поэтому вопрос денацификации - он актуальный", - пояснил глава государства.Президент добавил, что Россия добьется демилитаризации Киева военным путем - сейчас на Украине ничего не производится, а "халявные" поставки западной военной техники когда-нибудь закончатся. Россия десятилетиями пыталась выстроить нормальные отношения с Украиной, добавил он, но после 2014 года стало ясно, что делать это Москве не дадут."Весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийский. Потому что это исторически российские территории. Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чем здесь Украина? Никакого отношения (к ней – ред.) не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую", - сказал Путин.Глава государства добавил, что контрнаступление ВСУ провалилось - с момента его начала ВС России уничтожили 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин, положение российских войск на всем протяжении линии соприкосновения улучшается. При этом Владимир Путин отметил, что необходимости в проведении второй волны мобилизации нет. Во время частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, и они прекрасно проявили себя на поле боя - 14 из них стали Героями России. И мужчины продолжают приходить в военкоматы, желая защищать Родину."После этого начали кампанию по набору добровольцев, набрали 486 тысяч, и поток не сокращается — полторы тысячи ежедневно по всей стране обращаются. До конца текущего года мобилизованных вместе с добровольцами будет полмиллиона человек. Зачем нам больше? Второй волны не будет", - заявил он. О России в глобальном миреГлавная задача России - укрепление собственного суверенитета, уверен Владимир Путин."Главное - это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета - это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета, имеется в виду, безусловное обеспечение прав свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма. И, наконец, это обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета", - добавил президент.Сейчас почти все европейские лидеры утратили свой суверенитет и ведут себя как коллаборационисты, добавил Путин, выделив из них двоих политиков - премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Их российский лидер назвал "пронациональными", заметив, что пока власти соседних стран слушают "старшего брата", Орбан и Фицо защищают интересы своих стран."Во многих городах Запада считают, что Россия все делает правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом, и это поддерживается очень многими людьми", - подчеркнул он.Путин добавил, что у России огромное количество сторонников в мире, поддерживающих защиту традиционных ценностей, и их число растет в геометрической прогрессии.

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