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Харитон Агрба одержал победу на турнире в Астане
Харитон Агрба одержал победу на турнире в Астане
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", который проходил в столице Казахстана, Астане... 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T20:49+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", который проходил в столице Казахстана, Астане. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Поединок продлился восемь раундов. По раздельному решению судей Агрба победил казахского боксера Дулата Бекбауова со счетом 2:1"Мне нравится боксировать с соперниками с сильной позицией, потому что только с сильным оппонентом я раскрываюсь как боксер, и есть понимание того, над чем работать. В этом бою все получилось, поэтому двигаемся дальше. Конечно, победа над таким титулованным оппонентом это большой толчок для меня. Будем дальше стремиться к большим боям и к новым победам", - рассказал сам Агрба корреспонденту Sputnik. Он добавил, что после боя планирует уделить время отдыху и к 25 декабря вернется в Абхазию. В феврале Харитон Агрба примет участие в вечере бокса в Екатеринбурге, но информации о дате проведения и сопернике пока нет.Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года. Это его тринадцатая победа.
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абхазия, спорт, новости, бокс
СУХУМ, 15 дек - Sputnik
. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", который проходил в столице Казахстана, Астане. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Поединок продлился восемь раундов. По раздельному решению судей Агрба победил казахского боксера Дулата Бекбауова со счетом 2:1
"Мне нравится боксировать с соперниками с сильной позицией, потому что только с сильным оппонентом я раскрываюсь как боксер, и есть понимание того, над чем работать. В этом бою все получилось, поэтому двигаемся дальше. Конечно, победа над таким титулованным оппонентом это большой толчок для меня. Будем дальше стремиться к большим боям и к новым победам", - рассказал сам Агрба корреспонденту Sputnik.
Он добавил, что после боя планирует уделить время отдыху и к 25 декабря вернется в Абхазию. В феврале Харитон Агрба примет участие в вечере бокса в Екатеринбурге, но информации о дате проведения и сопернике пока нет.
Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года. Это его тринадцатая победа.