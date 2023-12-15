https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/khariton-agrba-oderzhal-pobedu-na-turnire-v-astane-1049469442.html

Харитон Агрба одержал победу на турнире в Астане

Харитон Агрба одержал победу на турнире в Астане

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", который проходил в столице Казахстана, Астане... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T20:49+0300

2023-12-15T20:49+0300

2023-12-15T23:54+0300

абхазия

спорт

новости

бокс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/1f/1037368004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28caa54f459ff98e81167e57e2ed87c9.jpg

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Боксер из Абхазии Харитон Агрба одержал победу в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA", который проходил в столице Казахстана, Астане. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Поединок продлился восемь раундов. По раздельному решению судей Агрба победил казахского боксера Дулата Бекбауова со счетом 2:1"Мне нравится боксировать с соперниками с сильной позицией, потому что только с сильным оппонентом я раскрываюсь как боксер, и есть понимание того, над чем работать. В этом бою все получилось, поэтому двигаемся дальше. Конечно, победа над таким титулованным оппонентом это большой толчок для меня. Будем дальше стремиться к большим боям и к новым победам", - рассказал сам Агрба корреспонденту Sputnik. Он добавил, что после боя планирует уделить время отдыху и к 25 декабря вернется в Абхазию. В феврале Харитон Агрба примет участие в вечере бокса в Екатеринбурге, но информации о дате проведения и сопернике пока нет.Харитон Агрба – профессиональный спортсмен из Абхазии, выступает на турнирах под флагом России. Он мастер спорта международного класса, обладатель титулов WBA Fedecaribe, WBA Continental, IBF European, на профессиональном ринге с 2019 года. Это его тринадцатая победа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, спорт, новости, бокс