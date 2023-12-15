https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/knigu-o-zhizni-v-blokadnom-tkuarchale-prezentovali-v-sukhume-1049463303.html

Книгу о жизни в блокадном Ткуарчале презентовали в Сухуме

Книгу о жизни в блокадном Ткуарчале презентовали в Сухуме

Издание состоит из выпусков газеты "Ткварчельский горняк" и издано тиражом в 500 экземпляров. Составители – доктор исторических наук Аслан Авидзба и сотрудница... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T14:19+0300

2023-12-15T14:19+0300

2023-12-15T14:19+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Книгу “Ткварчельский горняк” о жизни в блокадном Ткуарчале презентовали в Сухуме в пятницу, 15 декабря.Она состоит из выпусков газеты "Ткварчельский горняк", которая не переставала выходить во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.“Но, к сожалению, этого не случилось. Все планы рухнули, началась война. До войны газету возглавлял Сократ Джинджолия, но с началом боевых действий у него началась другая деятельность. Вместо Сократа Рачевича газету возглавила Ольга Касимова, которая была его заместителем. Хоть и были частые перебои со светом, но до 1993 года мы выпустили 26 номеров. Это, конечно, не то количество, которое мы выпускали в мирное время, но и это нам удавалось с большим трудом. А уже в 1993 году мы выпустили всего 14 номеров, потому что света практически не было. Когда была возможность, выпускали. Несколько номеров наша редакция, которая состояла из одних женщин, вообще собрала вручную”, - рассказала Квициния.После войны Квициния сохранила экземпляр подшивки военных выпусков газеты. Позже у историка Аслана Авидзба появилась идея на их основе издать книгу-летопись блокадного города.“Я боялась, что они будут утеряны. Тем более, что я знала, что после войны в городе не смогли сохранить подшивку за 50 лет выпуска газеты “Ткварчельский горняк”. Я боялась, что у военного выпуска будет такая же судьба, и потому хранила его то дома, то в Национальной библиотеке”, - поделилась она.По словам историка Аслана Авидзба, “Ткварчельский горняк” - летопись блокадной жизни, хоть и не полная - за 413 дней войны было издано всего 40 номеров.“Она не могла быть полной, потому что газета издавалась не просто в условиях военного времени, а в условиях блокадной жизни, в условиях отсутствия электричества и других ресурсов, в условиях голода и холода”, - подчеркнул Авидзба.При этом, по его словам, благодаря сотрудницам газеты абхазская историческая наука получила достаточно объемный источник информации об Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.“Многие помнили, что существовал "Ткварчельский горняк". Но, как человек, имеющий отношение к истории войны, я практически никогда не встречал ссылки на сведения из этой газеты. Поэтому это издание очень важно для отечественной науки”, - добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220930/abkhazskiy-leningrad-stranitsy-zhizni-blokadnogo-tkuarchala-1041782279.html

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абхазия, новости, история, отечественная война народа абхазии (1992-1993)