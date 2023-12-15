https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/krasnodarskiy-aeroport-prinyal-testovyy-reys-vpervye-s-nachala-spetsoperatsii-1049465202.html

Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс впервые с начала спецоперации

Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс впервые с начала спецоперации

Аэропорт Краснодара, как и воздушные гавани десяти других городов юга России, был закрыт для полетов после 24 февраля 2022 года в целях безопасности... 15.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-15T16:08+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Международный аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба Росавиации. "Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет", — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Также в Пашковском прошла тестовая регистрация. "Пассажирами" стали сотрудники аэропорта и студенты, которые проходили к стойкам и сдавали багаж.Аэропорт Краснодара, как и ряд других аэропортов южных городов, был временно закрыт после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Все это время работа воздушной гавани не останавливалась - специалисты поддерживали ее в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта российские власти выделили 1,54 миллиарда субсидий.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/aeroport-krasnodara-mozhet-vozobnovit-rabotu-s-15-dekabrya-1049427481.html

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