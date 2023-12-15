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Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс впервые с начала спецоперации
Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс впервые с начала спецоперации
Аэропорт Краснодара, как и воздушные гавани десяти других городов юга России, был закрыт для полетов после 24 февраля 2022 года в целях безопасности... 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T16:08+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Международный аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба Росавиации. "Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет", — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров. Также в Пашковском прошла тестовая регистрация. "Пассажирами" стали сотрудники аэропорта и студенты, которые проходили к стойкам и сдавали багаж.Аэропорт Краснодара, как и ряд других аэропортов южных городов, был временно закрыт после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Все это время работа воздушной гавани не останавливалась - специалисты поддерживали ее в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта российские власти выделили 1,54 миллиарда субсидий.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231213/aeroport-krasnodara-mozhet-vozobnovit-rabotu-s-15-dekabrya-1049427481.html
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новости, краснодар, авиация
новости, краснодар, авиация
Краснодарский аэропорт принял тестовый рейс впервые с начала спецоперации
16:08 15.12.2023 (обновлено: 16:09 15.12.2023)
Аэропорт Краснодара, как и воздушные гавани десяти других городов юга России, был закрыт для полетов после 24 февраля 2022 года в целях безопасности пассажиров.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik.
Международный аэропорт Краснодара принял тестовый рейс из Минеральных вод в пятницу, 15 декабря, сообщает
пресс-служба Росавиации.
Полет Superjet 100 авиакомпании "Азимут" был запланирован рабочей группой по вопросам обеспечения безопасности регулярных полетов гражданских воздушных судов. По его итогам будет принято решение о возможном открытии аэропорта Пашковский.
"Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет", — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.
Также в Пашковском прошла тестовая регистрация. "Пассажирами" стали сотрудники аэропорта и студенты, которые проходили к стойкам и сдавали багаж.
Аэропорт Краснодара, как и ряд других аэропортов южных городов, был временно закрыт после начала военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Все это время работа воздушной гавани не останавливалась - специалисты поддерживали ее в рабочем состоянии. Для поддержки аэропорта российские власти выделили 1,54 миллиарда субсидий.