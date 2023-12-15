https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/opros-pokazal-chto-putinu-doveryayut-pochti-80-rossiyan-1049456879.html
Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян
Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян
Телефонный опрос проводится с 4 по 10 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T11:31+0300
2023-12-15T11:31+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% граждан страны, показал опрос ВЦИОМ. Задавались вопросы и о доверии к другим российским политическим деятелям. Так, Михаилу Мишустину доверяют 62,3% россиян, Геннадию Зюганову - 31,9%, Сергею Миронову - чуть более трети опрошенных. Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,9%.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/otkrovennyy-razgovor-vladimir-putin-podvel-itogi-goda-i-poobschalsya-s-rossiyanami-1049452119.html
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россия, владимир путин, новости, вциом
россия, владимир путин, новости, вциом
Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян
11:31 15.12.2023 (обновлено: 11:32 15.12.2023)
Телефонный опрос проводится с 4 по 10 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik.
Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% граждан страны, показал опрос
ВЦИОМ.
76% респондентов в целом одобряют деятельность главы государства, 14,6% не одобряют.
Задавались вопросы и о доверии к другим российским политическим деятелям. Так, Михаилу Мишустину доверяют 62,3% россиян, Геннадию Зюганову - 31,9%, Сергею Миронову - чуть более трети опрошенных. Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,9%.