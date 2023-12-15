https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/opros-pokazal-chto-putinu-doveryayut-pochti-80-rossiyan-1049456879.html

Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян

Опрос показал, что Путину доверяют почти 80% россиян

Телефонный опрос проводится с 4 по 10 декабря 2023 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% граждан страны, показал опрос ВЦИОМ. Задавались вопросы и о доверии к другим российским политическим деятелям. Так, Михаилу Мишустину доверяют 62,3% россиян, Геннадию Зюганову - 31,9%, Сергею Миронову - чуть более трети опрошенных. Уровень поддержки партии "Единая Россия" составил 40,9%.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/otkrovennyy-razgovor-vladimir-putin-podvel-itogi-goda-i-poobschalsya-s-rossiyanami-1049452119.html

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