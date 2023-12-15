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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 декабря в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу со второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности. В воскресенье ожидается значительное ухудшение погоды - временами дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, в предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.Атмосферное давление – высокое.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла. Относительная влажность воздух 70-90%.

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