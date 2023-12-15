https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-16-i-17-dekabrya-1049466795.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T19:52+0300
2023-12-15T19:52+0300
2023-12-15T19:52+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0f/1049461714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4a63b6ee7cf960a9656579ac95d7b8c.jpg
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 декабря в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу со второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности. В воскресенье ожидается значительное ухудшение погоды - временами дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, в предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.Атмосферное давление – высокое.Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла. Относительная влажность воздух 70-90%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0f/1049461714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_492c8838b917c4a415caa328405e2f45.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 16 и 17 декабря
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада и прохождения холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. В выходные дни, 16 и 17 декабря в Абхазии ожидается, облачная погода с прояснениями сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу со второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности. В воскресенье ожидается значительное ухудшение погоды - временами дождь разной интенсивности, местами дождь с градом, в предгорьях дождь с мокрым снегом. В горах обильный снег.
Атмосферное давление – высокое.
Ветер умеренный 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздух 70-90%.