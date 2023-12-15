https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/sochi-smozhet-prinimat-10-millionov-turistov-k-2030-godu-1049458509.html

Сочи сможет принимать 10 миллионов туристов к 2030 году

Сочи сможет принимать 10 миллионов туристов к 2030 году

В этом году Сочи посетило более семи с половиной миллионов туристов - это рекордный показатель в истории города-курорта. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Власти Сочи планируют добиться того, чтобы город-курорт смог принимать десять миллионов туристов в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города Кирилла Ярыша.В этом году, по словам Ярыша, в Сочи приехало около 7,6 миллиона гостей - это рекордный показатель. Много туристов посетят Сочи в новогодние праздники. Сочинский аэропорт планирует обслужить около 500 тысяч человек, 300 из которых - туристы. Ранее мэр города Алексей Копайгородский сообщал о том, что воздушную гавань будут расширять - в настоящее время разрабатывается мастер-план, предполагающий развитие инфраструктуры. Всего в этом году аэропорт обслужил 13 миллионов пассажиров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231212/dve-lastochki-budut-kursirovat-iz-sochi-v-abkhaziyu-letom-2024-goda-1049415313.html

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