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Трапш рассказала, какой погодой завершится год в Абхазии

Трапш рассказала, какой погодой завершится год в Абхазии

Ждать ли теплые дни в декабре, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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Трапш рассказала, какой погодой завершится я год в Абхазии Трапш рассказала, какой погодой завершится я год в Абхазии

В ближайшие дни, с 15 по 31 декабря на черноморском побережье Абхазии в основном будут пасмурные с дождями дни."17, 18 декабря погода значительно ухудшится. Даже в предгорных районах будут дожди с мокрым снегом, местами с интенсивным, обильным градом. На прибрежной полосе пока снега мы не ждем", - рассказала Трапш. Она сообщила, что в ближайшие две недели на море будет шторм, а ливень может привести к подтоплению домов. Подробности слушайте в подкасте.

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