https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/vodu-v-ochamchyre-dadut-posle-pyatidnevnogo-otklyucheniya-1049465576.html

Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения

Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения

Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. 15.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Воду жителям Очамчыры подадут вечером в пятницу, 15 декабря, или в субботу, 16 декабря, сообщает "Очамчыра-информ" со ссылкой на главу администрации района Беслана Бигвава.Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.Еще в феврале 2023 года в селе Мыку был построен новый водозабор, будет обеспечивать водой всю Очамчыру. Модернизация водозаборного накопителя обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html

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