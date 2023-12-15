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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/vodu-v-ochamchyre-dadut-posle-pyatidnevnogo-otklyucheniya-1049465576.html
Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения
Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Воду жителям Очамчыры подадут вечером в пятницу, 15 декабря, или в субботу, 16 декабря, сообщает "Очамчыра-информ" со ссылкой на главу администрации района Беслана Бигвава.Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.Еще в феврале 2023 года в селе Мыку был построен новый водозабор, будет обеспечивать водой всю Очамчыру. Модернизация водозаборного накопителя обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html
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абхазия, новости, очамчыра
абхазия, новости, очамчыра

Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения

16:54 15.12.2023 (обновлено: 17:50 15.12.2023)
© Sputnik / Акоп КущянОтключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2023
© Sputnik / Акоп Кущян
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Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор она ни разу не подвергалась капитальному ремонту.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Воду жителям Очамчыры подадут вечером в пятницу, 15 декабря, или в субботу, 16 декабря, сообщает "Очамчыра-информ" со ссылкой на главу администрации района Беслана Бигвава.
Он отметил, что модернизация водозабора затянулась из-за неблагоприятных погодных условий, над завершением работы коммунальщики работают круглые сутки.
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.
Еще в феврале 2023 года в селе Мыку был построен новый водозабор, будет обеспечивать водой всю Очамчыру. Модернизация водозаборного накопителя обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы.
Завершена реконструкция водозаборного накопителя в Очамчыре. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2023
В Абхазии
Модернизация водозабора в Очамчырском районе обошлась в 15,5 млн руб
8 декабря, 16:15
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