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Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения
Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. 15.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-15T16:54+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Воду жителям Очамчыры подадут вечером в пятницу, 15 декабря, или в субботу, 16 декабря, сообщает "Очамчыра-информ" со ссылкой на главу администрации района Беслана Бигвава.Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.Еще в феврале 2023 года в селе Мыку был построен новый водозабор, будет обеспечивать водой всю Очамчыру. Модернизация водозаборного накопителя обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/modernizatsiya-vodozabora-v-ochamchyrskom-rayone-oboshlas-v-155-mln-rub-1049371253.html
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абхазия, новости, очамчыра
Воду в Очамчыре дадут после пятидневного отключения
16:54 15.12.2023 (обновлено: 17:50 15.12.2023)
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор она ни разу не подвергалась капитальному ремонту.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Воду жителям Очамчыры подадут вечером в пятницу, 15 декабря, или в субботу, 16 декабря, сообщает "Очамчыра-информ" со ссылкой на главу администрации района Беслана Бигвава.
Он отметил, что модернизация водозабора затянулась из-за неблагоприятных погодных условий, над завершением работы коммунальщики работают круглые сутки.
Система водоснабжения Очамчыры построена в 1976 году, с тех пор ни разу не проводилось капитального ремонта. Уже несколько лет воду в городе подают с перебоями и по графику.
Еще в феврале 2023 года в селе Мыку был построен новый водозабор, будет обеспечивать водой всю Очамчыру. Модернизация водозаборного накопителя обошлась в 15,5 млн руб из средств Инвестпрограммы.