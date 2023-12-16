https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/abkhazskie-khudozhniki-proveli-auktsion-dlya-podopechnykh-fonda-ashana-1049473299.html
Абхазские художники провели аукцион для подопечных фонда "Ашана"
Абхазские художники провели аукцион для подопечных фонда "Ашана"
Всего было представлено 15 лотов, из них больше половины проданы. 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T12:50+0300
2023-12-16T12:50+0300
2023-12-16T13:26+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские художники и скульпторы провели аукцион для подопечных фонда “Ашана”. Общая сумма, вырученная от продажи работ, составила199 700 рублей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала организатор мероприятия, художник Екатерина Зарникова.На аукционе были представлены работы Руслана Амичба, Екатерины Зарниковой, Игоря Панченко, Апщи Хагба, Архипа Лабахуа и других. Всего было 15 лотов, из них больше половины были проданы. Выручка от аукциона для фонда "Ашана" составила 199 700 рублей, что составляет 70% от стоимости проданных работ, остальные 30% были переданы художникам.
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культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность, абхазия, дети, культура
культурно-благотворительный фонд "ашана", благотворительность, абхазия, дети, культура
Абхазские художники провели аукцион для подопечных фонда "Ашана"
12:50 16.12.2023 (обновлено: 13:26 16.12.2023)
Всего было представлено 15 лотов, из них больше половины проданы.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские художники и скульпторы провели аукцион для подопечных фонда “Ашана”. Общая сумма, вырученная от продажи работ, составила199 700 рублей. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала организатор мероприятия, художник Екатерина Зарникова.
“С фондом "Ашана" мы сотрудничаем более пяти лет. Мы проводим различные акции и мастер-классы в рамках студии “Promo art”. Так как я занимаюсь этой деятельностью и общаюсь с художниками, решила организовать данное мероприятие”, - отметила Зарникова.
На аукционе были представлены работы Руслана Амичба, Екатерины Зарниковой, Игоря Панченко, Апщи Хагба, Архипа Лабахуа и других.
Всего было 15 лотов, из них больше половины были проданы. Выручка от аукциона для фонда "Ашана" составила 199 700 рублей, что составляет 70% от стоимости проданных работ, остальные 30% были переданы художникам.