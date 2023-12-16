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Ардзинба: Абхазия и Сирия хотят жить в более честной системе международных отношений
Ардзинба: Абхазия и Сирия хотят жить в более честной системе международных отношений
Переговоры министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с президентом Сирии Башаром Асадом прошли в Дамаске 13 декабря. 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T11:55+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Народы Абхазии и Сирии стремятся к тому, чтобы жить в более стабильной, безопасной и честной системе международных отношений, заявил глава МИД Инал Ардзинба в интервью RT Arabic.Министр рассказал, что в рамках его визита в Дамаск состоялись две встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Фейсалом Аль Микдадом. Стороны обсудили большое количество глобальных и региональных вопросов, а также вопросы двусторонних отношений между Абхазией и Сирией.Он добавил, что специальная военная операция, которую проводит Россия, – это один из первых шагов к многополярности в мире, Абхазия и Сирия полностью ее поддерживают. По словам главы МИД, Башар Асад подчеркнул, что поможет Абхазии добиться признания со стороны стран Ближнего Востока. "Это очень важно для нас, и мы будем укреплять двусторонний диалог между министерствами иностранных дел Абхазии и Сирии для того, чтобы добиться больших результатов", - сказал Ардзинба. На переговорах с президентом Сирии также обсуждалась будущая работа по борьбе с западными негосударственными организациями, которые работают в Абхазии и пытаются вмешиваться во внутренние дела страны.
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сирия, абхазия, инал ардзинба, политика, башар асад
Ардзинба: Абхазия и Сирия хотят жить в более честной системе международных отношений
11:55 16.12.2023 (обновлено: 13:13 16.12.2023)
Переговоры министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с президентом Сирии Башаром Асадом прошли в Дамаске 13 декабря.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Народы Абхазии и Сирии стремятся к тому, чтобы жить в более стабильной, безопасной и честной системе международных отношений, заявил глава МИД Инал Ардзинба в интервью RT Arabic.
Министр рассказал, что в рамках его визита в Дамаск состоялись две встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и главой МИД Фейсалом Аль Микдадом.
Стороны обсудили большое количество глобальных и региональных вопросов, а также вопросы двусторонних отношений между Абхазией и Сирией.
"Наши народы разделяют стремление тому, чтобы жить в более стабильной, более безопасной и честной системе международных отношений. Мы называем это многополярностью, и хотим создать новый мир, в котором права стран обеспечены, в котором, например, ООН и другие международные организации будут действовать более открыто. Это важно для моей страны и моего народа, и это очень важно для Сирийской Арабской республики", - отметил Ардзинба.
Он добавил, что специальная военная операция, которую проводит Россия, – это один из первых шагов к многополярности в мире, Абхазия и Сирия полностью ее поддерживают.
По словам главы МИД, Башар Асад подчеркнул, что поможет Абхазии добиться признания со стороны стран Ближнего Востока.
"Это очень важно для нас, и мы будем укреплять двусторонний диалог между министерствами иностранных дел Абхазии и Сирии для того, чтобы добиться больших результатов", - сказал Ардзинба.
На переговорах с президентом Сирии также обсуждалась будущая работа по борьбе с западными негосударственными организациями, которые работают в Абхазии и пытаются вмешиваться во внутренние дела страны.