https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/chast-gagrskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-1049471662.html

Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения

Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения

СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". 16.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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гагрский район

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". Аварийное отключение произошло на ВЛ "Гячрыпш". Без электричества остались абоненты подстанций "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрипш- тяга", "Гагра-1" и "Гагра-2".На месте работает ремонтная бригада энергетиков.

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