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Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T10:45+0300
2023-12-16T10:45+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". Аварийное отключение произошло на ВЛ "Гячрыпш". Без электричества остались абоненты подстанций "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрипш- тяга", "Гагра-1" и "Гагра-2".На месте работает ремонтная бригада энергетиков.
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электричество, абхазия, гагрский район
электричество, абхазия, гагрский район
Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения
10:45 16.12.2023 (обновлено: 10:53 16.12.2023)
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго".
Аварийное отключение произошло на ВЛ "Гячрыпш".
Без электричества остались абоненты подстанций "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрипш- тяга", "Гагра-1" и "Гагра-2".
На месте работает ремонтная бригада энергетиков.