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https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/chast-gagrskogo-rayona-ostalas-bez-sveta-iz-za-avariynogo-otklyucheniya-1049471662.html
Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения
Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения
СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". 16.12.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
электричество
абхазия
гагрский район
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго". Аварийное отключение произошло на ВЛ "Гячрыпш". Без электричества остались абоненты подстанций "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрипш- тяга", "Гагра-1" и "Гагра-2".На месте работает ремонтная бригада энергетиков.
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электричество, абхазия, гагрский район
электричество, абхазия, гагрский район

Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения

10:45 16.12.2023 (обновлено: 10:53 16.12.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Линии электропроводов в городе
Линии электропроводов в городе - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Часть Гагрского района осталась без света из-за аварийного отключения, сообщило "Черноморэнерго".
Аварийное отключение произошло на ВЛ "Гячрыпш".
Без электричества остались абоненты подстанций "Гячрыпш", "Холодная речка", "Цандрипш- тяга", "Гагра-1" и "Гагра-2".
На месте работает ремонтная бригада энергетиков.
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