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Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти
Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти
Золотые резервы России достигли рекордных показателей благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. 16.12.2023, Sputnik Абхазия
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Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти:
Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти:
Золотые резервы России достигли рекордных показателей благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Как отметил в беседе со Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, доля золота в резервах России будет продолжать расти.По словам экономиста, золотые резервы будут являться залогом устойчивости рубля. В случае возникновения каких-либо проблем, добавил Ордов, они могут быть использованы для перевода в ту валюту, которая необходима, и валютных интервенций на рынке.
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подкасты, абхазия, аудио, россия, золото
подкасты, абхазия, аудио, россия, золото

Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти

20:10 16.12.2023
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Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти:
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Золотые резервы России достигли рекордных показателей благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Как отметил в беседе со Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, доля золота в резервах России будет продолжать расти.
"Было принято решение, что вновь сформированные резервы будут состоять наполовину из юаней и наполовину из золота. Если Россия продолжит следовать данной стратегии, доля золота в резервах страны и дальше будет увеличиваться", – сказал он.
По словам экономиста, золотые резервы будут являться залогом устойчивости рубля. В случае возникновения каких-либо проблем, добавил Ордов, они могут быть использованы для перевода в ту валюту, которая необходима, и валютных интервенций на рынке.
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