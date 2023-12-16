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Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти

Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти

Золотые резервы России достигли рекордных показателей благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T20:10+0300

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Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти: Экономист о рекордных показателях золотых резервов России: доля золота будет расти:

Золотые резервы России достигли рекордных показателей благодаря росту мировых цен на этот драгметалл, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.Как отметил в беседе со Sputnik заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов, доля золота в резервах России будет продолжать расти.По словам экономиста, золотые резервы будут являться залогом устойчивости рубля. В случае возникновения каких-либо проблем, добавил Ордов, они могут быть использованы для перевода в ту валюту, которая необходима, и валютных интервенций на рынке.

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