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Группа избирателей единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Группа избирателей единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Действующий президент России Владимир Путин будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи. Об этом в субботу утром сообщил лидер "Справедливой России"... 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T15:35+0300
2023-12-16T15:35+0300
2023-12-16T15:35+0300
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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, написали РИА Новости. После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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владимир путин, россия, президенты, президентские выборы, политика
владимир путин, россия, президенты, президентские выборы, политика
Группа избирателей единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты
Действующий президент России Владимир Путин будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи. Об этом в субботу утром сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
СУХУМ, 16 дек - Sputnik.
Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, написали РИА Новости.
"Кто готов поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина на должность президента России, прошу голосовать. Кто за?" — спросил руководитель исполкома "Народного фронта" Михаил Кузнецов.
После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.
Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.