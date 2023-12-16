https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/gruppa-izbirateley-edinoglasno-podderzhala-vydvizhenie-putina-kandidatom-v-prezidenty-1049474720.html

Группа избирателей единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Группа избирателей единогласно поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Действующий президент России Владимир Путин будет баллотироваться не от партии, а соберет подписи. Об этом в субботу утром сообщил лидер "Справедливой России"... 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T15:35+0300

2023-12-16T15:35+0300

2023-12-16T15:35+0300

владимир путин

россия

президенты

президентские выборы

политика

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СУХУМ, 16 дек - Sputnik. Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году, написали РИА Новости. После голосования он объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Путина.Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

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