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Инсталляция, раритет, вернисаж: что-то на музейном
Инсталляция, раритет, вернисаж: что-то на музейном
Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах. 16.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-16T09:50+0300
2023-12-16T09:50+0300
2023-12-16T09:50+0300
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Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Инсталляция, раритет, вернисаж: что-то на музейном
Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах.
Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел".