https://sputnik-abkhazia.ru/20231216/installyatsiya-raritet-vernisazh-chto-to-na-muzeynom-1049418341.html

Инсталляция, раритет, вернисаж: что-то на музейном

Инсталляция, раритет, вернисаж: что-то на музейном

Почему не всякий антиквариат – раритет, но иногда раритет может быть антиквариатом? Разбираемся в музейных терминах. 16.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-16T09:50+0300

2023-12-16T09:50+0300

2023-12-16T09:50+0300

радио

подкасты риа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/0c/1049418134_0:55:1500:899_1920x0_80_0_0_d832685f684e06d8ad30a3961bfd99be.jpg

Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном Инсталляция, раритет, вернисаж. Что-то на музейном

Приглашение на вернисаж действует только в день открытия или речь о всей продолжительности выставки? Почему про красивое историческое здание специалисты иногда снисходительно говорят "да ну, это новодел". Слушайте подкасты РИА Новости.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты риа, аудио