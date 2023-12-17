https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/kulturnaya-afisha-abkhazii-novogodnyaya-skazka-spektakli-v-teatrakh-i-final--apsny-star-1049482412.html

Культурная афиша Абхазии: “Новогодняя сказка”, спектакли в театрах и финал “Apsny Star”

Культурная афиша Абхазии: “Новогодняя сказка”, спектакли в театрах и финал “Apsny Star”

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных... 17.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-17T14:25+0300

2023-12-17T14:25+0300

2023-12-17T16:19+0300

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О том, какие культурные мероприятия пройдут в республике с 18 по 24 декабря, читайте в материале Sputnik.SputnikНа предстоящей неделе в Абхазской госфилармонии запланировано три концерта.В ЦВЗ Сухума 19 декабря откроется выставка в рамках ежегодного конкурса "Лучший художник года".В Русском театре драмы 19 декабря в 19:00 покажут премьерный спектакль “Евгений Онегин” в постановке режиссера Сергея Ефремова.20 декабря в 19:00 состоится показ спектакля “Мама” режиссера Евгения Закирова. А 21 декабря в 19:00 - “Роман с кокаином” в постановке Романа Кочержевского.В Абхазском молодежном театре 20 декабря в 19:00 покажут премьерный спектакль “Кровавая свадьба”. А с 21 декабря актеры Молодежки выступают в районах Абхазии с новогодним спектаклем.21 декабря “Новогоднее приключение” состоится в городе Очамчыра. А 22 декабря - в Гагре.22 декабря на Площади Свободы в Сухуме состоится торжественное открытие новогодней елки.На Культурно-деловой платформе “Гума” уже во всю новогоднее настроение. 22 декабря в 10:00 здесь пройдет новогоднее игровое шоу “Зимняя сказка”. В этот же день в 19:00 запланирован новогодний бал. А 23 декабря с 11:00 на платформе открывается новогодняя ярмарка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231209/plan-novogodnikh-meropriyatiy-v-sukhume-1049387462.html

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