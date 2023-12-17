https://sputnik-abkhazia.ru/20231217/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-18-dekabrya-1049484227.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 декабря

Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада. 17.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В понедельник, 18 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура морской воды 0°С.С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии