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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 декабря
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 декабря
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада. 17.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-17T17:10+0300
2023-12-17T17:10+0300
2023-12-17T18:07+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В понедельник, 18 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – высокое, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура морской воды 0°С.С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 18 декабря
17:10 17.12.2023 (обновлено: 18:07 17.12.2023)
Погоду на территории черноморского побережья Абхазии формирует антициклон с северо-запада.
СУХУМ, 17 дек - Sputnik. В понедельник, 18 декабря, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – высокое, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура морской воды 0°С.С до +5°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.