https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/delegatsiya-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-sessii-parlamentskogo-sobraniya-soyuznogo-gosudarstva-1049498044.html
Делегация из Абхазии приняла участие в сессии Парламентского собрания Союзного государства
Делегация из Абхазии приняла участие в сессии Парламентского собрания Союзного государства
Народное собрание Абхазии выступает в качестве постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании России и Беларуси с 17 октября 2008 года. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Делегация Народного Собрания Абхазии приняла участие в 65-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает пресс-служба законодательного органа.В состав делегации вошли спикер Лаша Ашуба и депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Бейя, Беслан Эмурхба, Герман Качарава, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.Депутаты Парламентского Собрания приняли проект бюджета Союзного государства на следующий год. Впервые за всю историю он будет увеличен - доходы бюджета составят 6,2 миллиарда рублей, расходы - 5,7 миллиарда. Володин отметил, что Россия и Беларусь столкнулись с санкциями, которые были призваны помешать странам развиваться. Но, несмотря на это, по итогам года российская экономика вырастет на 3,5%, примерно такого же роста ожидает и Минск.Согласно решению парламентариев, средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий, в том числе, на совершенствование совместно используемых объектов военной инфраструктуры и развитие пограничных В перечень программ для финансирования из союзного бюджета в 2024 годах том числе вошли вопросы совершенствования объектов военной инфраструктуры и погранбезопасность.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/mezhparlamentskoe-sotrudnichestvo-obsudil-lasha-ashuba-s-volodinym-i-alborovym-1049495069.html
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Делегация из Абхазии приняла участие в сессии Парламентского собрания Союзного государства
Народное собрание Абхазии выступает в качестве постоянного наблюдателя при Парламентском Собрании России и Беларуси с 17 октября 2008 года.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik.
Делегация Народного Собрания Абхазии приняла участие в 65-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщает
пресс-служба законодательного органа.
В состав делегации вошли спикер Лаша Ашуба и депутаты Фазлибей Авидзба, Тимур Бейя, Беслан Эмурхба, Герман Качарава, руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.
"Мы с вами начали рассматривать все больше вопросов. Диалог идет по нарастающей. Сегодня мы будем принимать бюджет, который вырастет на 38%. Это говорит о том, что формат Союзного государства эффективен, начинает наполняться конкретным содержанием", — сказал председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Депутаты Парламентского Собрания приняли проект бюджета Союзного государства на следующий год. Впервые за всю историю он будет увеличен - доходы бюджета составят 6,2 миллиарда рублей, расходы - 5,7 миллиарда.
Володин отметил, что Россия и Беларусь столкнулись с санкциями, которые были призваны помешать странам развиваться. Но, несмотря на это, по итогам года российская экономика вырастет на 3,5%, примерно такого же роста ожидает и Минск.
Согласно решению парламентариев, средства союзного бюджета будут направлены на финансирование пяти программ и 37 мероприятий, в том числе, на совершенствование совместно используемых объектов военной инфраструктуры и развитие пограничных
В перечень программ для финансирования из союзного бюджета в 2024 годах том числе вошли вопросы совершенствования объектов военной инфраструктуры и погранбезопасность.