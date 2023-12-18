https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/desyat-atak-otrazili-rossiyskie-voyska-na-kupyanskom--1049494163.html
Десять атак отразили российские войска на Купянском направлении
Десять атак отразили российские войска на Купянском направлении
На этом направлении за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, танк "Leopard-2", три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, самоходную артиллерийскую... 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T15:27+0300
2023-12-18T15:27+0300
2023-12-18T15:29+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. "Западная" группировка войск России за сутки отразила десять атак противника на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны.На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 220 солдат, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Zuzana 2".На Донецком направлении российские войска за сутки отразили девять атак, авиация и артиллерия нанесла поражение ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки. Всего Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП "Bradley" и два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три гаубицы Д-30.На Южно-Донецком направлении были за сутки поражены до 90 солдат ВСУ, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Запорожском направлении - до 30 военных, два автомобиля, гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 50 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Krab", гаубица "Мста-Б".Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.Средства ПВО России за сутки сбили 25 украинских дронов и два реактивных снаряда HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231214/rossiyskie-voyska-za-sutki-otrazili-shest-atak-vsu-na-donetskom-napravlenii-1049451138.html
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россия, украина, новости
Десять атак отразили российские войска на Купянском направлении
15:27 18.12.2023 (обновлено: 15:29 18.12.2023)
На этом направлении за сутки ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, танк "Leopard-2", три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
СУХУМ, 18 дек - Sputnik.
"Западная" группировка войск России за сутки отразила десять атак противника на Купянском направлении, сообщает
Министерство обороны.
"На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск активными действиями, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман Первый и Терны Харьковской области", - говорится в сообщении.
На Краснолиманском направлении за сутки Киев потерял до 220 солдат, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Zuzana 2".
На Донецком направлении российские войска за сутки отразили девять атак, авиация и артиллерия нанесла поражение ВСУ в районе Клещеевки и Андреевки. Всего Киев за сутки потерял до 190 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, в том числе БМП "Bradley" и два автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", самоходную артиллерийскую установку "Акация" и три гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком направлении были за сутки поражены до 90 солдат ВСУ, три пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", на Запорожском направлении - до 30 военных, два автомобиля, гаубица Д-30, на Херсонском направлении - до 50 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и "Krab", гаубица "Мста-Б".
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.
Средства ПВО России за сутки сбили 25 украинских дронов и два реактивных снаряда HIMARS.