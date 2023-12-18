https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/mchs-rossii-zavershilo-evakuatsiyu-rossiyan-iz-gazy-1049496339.html

МЧС России завершило эвакуацию россиян из Газы

МЧС России завершило эвакуацию россиян из Газы

Оперативная группа МЧС России работает в Египте, откуда вывозит соотечественников в Москву, с 3 ноября 2023 года. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Оперативная группа МЧС России завершает работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, сообщил на селекторном совещании глава ведомства Александр Куренков.Ведомство также сообщило, что борт Ил-76 вылетел из Каира в Москву. Он везет в российскую столицу 73 эвакуированных, 45 из которых - дети."Таким образом, российские спасатели эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта 1 124 человека. И сейчас уже можно говорить о том, что все заявки о помощи в эвакуации, поступившие через МИД, выполнены. В этой связи Президентом Российской Федерации принято решение о выводе с территории Египта оперативной группы МЧС России", - добавил Куренков.Российские спасатели работали в Египте с 3 ноября 2023 года. Они встречали граждан, которые выезжали из Газы через КПП "Рафах", помогали им оформить документы, оказывали медицинскую и психологическую помощь. Также за это время были совершено 15 рейсов, которые доставили жителям Газы 350 тонн гумпомощи.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/dva-dnya-raboty-rossii-na-blizhnem-vostoke-unichtozhili-ocherednoy-plan-zapada-1049370102.html

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