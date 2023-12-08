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Два дня работы России на Ближнем Востоке уничтожили очередной план Запада

Два дня работы России на Ближнем Востоке уничтожили очередной план Запада

Западная пресса отреагировала на турне Владимира Путина по монархиям Персидского залива как под копирку. 08.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-08T14:00+0300

2023-12-08T14:00+0300

2023-12-08T14:00+0300

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Сразу несколько изданий вышли с идентичными заголовками, где поездка именовалась не иначе как rare visit (игра слов на английском: rare — одновременно и редкий, и не до конца приготовленный, полусырой). Что ж, насколько визит rare — вопрос обсуждаемый, но пятые точки у западных политиков и их ручных журналистов теперь точно well done.Их определенно можно понять. Два года вы втираете своим избирателям миф об изоляции Владимира Путина, чтобы потом весь мир увидел, как небо над Абу-Даби окрашивается цветами российского триколора. После этого изолированный президент летит к некогда главному союзнику США в арабском мире — как минимум к востоку от Суэца. А уже на следующий день к нему в столицу приезжают наследный принц еще одного важного партнера Белого дома и, конечно же, президент главного антагониста Вашингтона в регионе. Изоляцией меж тем грозили люди, которые, как госсекретарь Блинкен, Мухаммеда бен Салмана прождали всю ночь или, как президент Германии Штайнмайер, полчаса ждали в самолете, пока их встретит в Катаре хоть кто-нибудь. Миф, который скармливали два года, умер за два дня.И все у них так. До этого рассказывали о крахе российской экономики, но ВВП России продолжает расти, а хваленый потолок на нефть уже не соблюдается никем. Потом полгода рассказывали о неминуемом успехе украинского наступления, еще полгода смотрели за этим "успехом", а теперь ищут лжеца, который заставил их поверить, что Россию можно одолеть на поле боя. И судя по последним статьям в западной прессе, Владимиру Зеленскому пора разучивать новую роль. Но речь не о продвигаемых Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем нарративах.Но реальная значимость последних двух дней для мировой политики становится понятна не только из совместных заявлений. То, что переговоры с Эр-Риядом и Тегераном проходят практически одновременно, ярко демонстрирует, что Москве удается поддерживать теплые контакты со странами, которые еще вчера считались главными противниками в регионе. Более того, России и Китаю удается способствовать сближению этих стран и находить общие точки совпадения интересов.Однако не стоит спешить и говорить о союзе Ирана и Саудовской Аравии — о нем речь (как минимум пока) не идет. Как и об альянсе Москвы с этими странами. И вот почему.Важность минувших двух дней для российской (и не только) дипломатии заключается в том, что мы наблюдаем очертания будущего миропорядка. Сближение вчерашних оппонентов, как и намечающиеся распады, казалось бы, нерушимых союзов, становятся обыденностью. В целом новая система международных отношений будет требовать от своих участников большей гибкости — многосторонние альянсы будут отмирать. Он и остался-то на самом деле один — НАТО. И проверку на прочность в условиях конфликта на Украине проходит так себе. А это еще ситуация в Газе пока остается локализованной.Новых альянсов в традиционном для международных отношений понимании также не предвидится: им на смену приходят площадки с ситуативными союзами. Первой такой площадкой уже стало БРИКС+, и его влияние продолжает расти. Собственно, и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Иран войдут в его состав совсем скоро — уже через месяц. Это, конечно, не альтернатива НАТО. Но альянс смотрится крайне проигрышно на фоне современной и подвижной структуры, куда как более уместной в современных реалиях. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/korolevskiy-priem-putin-stroit-novyy-miroporyadok-1049351642.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231208/putin-oboznachil-prioritetnye-zadachi-i-napravlenie-razvitiya-rossii-1049363464.html

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колумнисты, россия, политика, оаэ, сша