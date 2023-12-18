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Меняется и совершенствуется: интервью руководителя Россотрудничества в Абхазии

Меняется и совершенствуется: интервью руководителя Россотрудничества в Абхазии

В интервью Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов рассказал о главной миссии Русского дома, о задачах, планах и... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T20:35+0300

2023-12-18T20:35+0300

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По словам Дмитрия Федотова, главная миссия Россотрудничества заключается в продвижении культурного кода России в других странах, знакомстве местных жителей с культурно-образовательными проектами.Представительства Россотрудничества работают в 85 странах и успешно реализуют проекты в области культуры, образования, науки, патриотического образования. Как отметил Федотов, в последнее время эти проекты стали более прикладными, они помогают людям, их можно "ощутить".Дмитрий Федотов отметил, что в 2024 году организация намерена активно работать не только в Сухуме, но и в других городах, а также в селах Абхазии. Он выразил надежду, что удастся реализовать "более ощутимые вещи" в поселках и деревнях.Так, в планах у Россотрудничества открытие двух культурно-образовательных центров в Сухуме и Гале. Также в 2024 году планируется запустить проект "Миссия добро" совместно с Московским институтом культуры, продолжить конкурс для журналистов "Взгляд-2024", поддерживать молодежное направление, развивать сотрудничество с Росэнергоатомом и продолжать квотную кампанию.

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