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Музыкальный день рождения: ансамбль "Гунда" выступил в Сухуме
Музыкальный день рождения: ансамбль "Гунда" выступил в Сухуме
Вокально-инструментальному ансамблю "Гунда" 18 декабря 2023 года исполнилось 45 лет. Он был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T20:56+0300
2023-12-18T20:56+0300
2023-12-18T22:10+0300
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СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь своего 45-летия вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.Кроме того, перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры - станцевали абхазский танец. Также ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.Среди тех, кто поздравил вокально-инструментальный ансамбль была исполняющая обязанности министра культуры республики, участница первого состава коллектива Динара Смыр. Она отметила, что с момента создания ансамбль "Гунда" прошел большой путь, продвигая вперед национальную культуру, сохраняя и приумножая лучшие традиции вокала и игры на народных инструментах. В этом неоценимую роль играет художественный руководитель ансамбля Роза Чамагуа.Затем Динара Смыр, вручила участницам ансамбля почетные грамоты за развитие национального творчества, популяризацию и продвижение игры на народных инструментах.Основатель ансамбля, народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа, в свою очередь, поблагодарила всех присутствующих за проявленный интерес к юбилейной дате. Она отметила, что творчество – это отражение таланта народа, его культуры и мировоззрения. Худрук отметила, что коллектив и впредь будет радовать зрителей как новыми песнями и мелодиями, и давно известными сочинениями."Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом. За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции. "Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей", а художественный руководитель ансамбля удостаивалась звания Маэстро.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/vozvraschenie-nartov-kak-odna-artistka-vossozdala-muzhskoy-kollektiv-1046386839.html
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абхазия, новости, музыка, культура, сухум
абхазия, новости, музыка, культура, сухум
Музыкальный день рождения: ансамбль "Гунда" выступил в Сухуме
20:56 18.12.2023 (обновлено: 22:10 18.12.2023)
Вокально-инструментальному ансамблю "Гунда" 18 декабря 2023 года исполнилось 45 лет. Он был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году.
СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь своего 45-летия вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
Послушать любимый коллектив пришло большое количество людей. Ансамбль "Гунда" исполнил для зрителей как уже известные песни, так и недавно написанные авторские композиции. Песни звучали на абхазском и русском языках, а также на языках народов Северного Кавказа.
Кроме того, перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры - станцевали абхазский танец. Также ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.
Среди тех, кто поздравил вокально-инструментальный ансамбль была исполняющая обязанности министра культуры республики, участница первого состава коллектива Динара Смыр. Она отметила, что с момента создания ансамбль "Гунда" прошел большой путь, продвигая вперед национальную культуру, сохраняя и приумножая лучшие традиции вокала и игры на народных инструментах. В этом неоценимую роль играет художественный руководитель ансамбля Роза Чамагуа.
Затем Динара Смыр, вручила участницам ансамбля почетные грамоты за развитие национального творчества, популяризацию и продвижение игры на народных инструментах.
Основатель ансамбля, народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа, в свою очередь, поблагодарила всех присутствующих за проявленный интерес к юбилейной дате. Она отметила, что творчество – это отражение таланта народа, его культуры и мировоззрения. Худрук отметила, что коллектив и впредь будет радовать зрителей как новыми песнями и мелодиями, и давно известными сочинениями.
"Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом. За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции. "Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей", а художественный руководитель ансамбля удостаивалась звания Маэстро.