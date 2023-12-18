https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/muzykalnyy-den-rozhdeniya-ansambl-gunda-vystupil-v-sukhume-1049504747.html

Музыкальный день рождения: ансамбль "Гунда" выступил в Сухуме

Музыкальный день рождения: ансамбль "Гунда" выступил в Сухуме

Вокально-инструментальному ансамблю "Гунда" 18 декабря 2023 года исполнилось 45 лет. Он был создан при Абхазской Государственной филармонии в 1977 году. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь своего 45-летия вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" выступил на сцене Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.Кроме того, перед зрителями выступили и студенты Государственного училища культуры - станцевали абхазский танец. Также ученики художественного руководителя ансамбля "Гунда" Розы Чамагуа пели песни и играли на национальных инструментах.Среди тех, кто поздравил вокально-инструментальный ансамбль была исполняющая обязанности министра культуры республики, участница первого состава коллектива Динара Смыр. Она отметила, что с момента создания ансамбль "Гунда" прошел большой путь, продвигая вперед национальную культуру, сохраняя и приумножая лучшие традиции вокала и игры на народных инструментах. В этом неоценимую роль играет художественный руководитель ансамбля Роза Чамагуа.Затем Динара Смыр, вручила участницам ансамбля почетные грамоты за развитие национального творчества, популяризацию и продвижение игры на народных инструментах.Основатель ансамбля, народная артистка Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Роза Чамагуа, в свою очередь, поблагодарила всех присутствующих за проявленный интерес к юбилейной дате. Она отметила, что творчество – это отражение таланта народа, его культуры и мировоззрения. Худрук отметила, что коллектив и впредь будет радовать зрителей как новыми песнями и мелодиями, и давно известными сочинениями."Гунда" часто представляет абхазскую культуру за рубежом. За время существования коллектива он побывал с гастролями в разных городах России, в Болгарии и Турции. "Гунда" завоевывала золотую медаль на Всемирном фестивале "World Folk", приз "Золотой Орфей", а художественный руководитель ансамбля удостаивалась звания Маэстро.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/vozvraschenie-nartov-kak-odna-artistka-vossozdala-muzhskoy-kollektiv-1046386839.html

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