https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/vozvraschenie-nartov-kak-odna-artistka-vossozdala-muzhskoy-kollektiv-1046386839.html

Возвращение "нартов": как одна артистка воссоздала мужской коллектив

Возвращение "нартов": как одна артистка воссоздала мужской коллектив

Уже почти год со второго этажа Госфилармонии доносятся мужские басы, воспевающие подвиги абхазских героев и красоты республики. Это репетируют артисты... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T09:31+0300

2023-06-19T09:31+0300

2023-06-19T10:31+0300

абхазия

в абхазии

музыка

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Этнографический ансамбль песни и танца абхазских долгожителей был создан в 1948 году известным абхазским композитором Иваном Кортуа, в него входили артисты-народники в возрасте от 70 до 130 лет.История "Нартаа"После смерти Кортуа в 1969 году ансамбль возглавил композитор Константин Ченгелия. Уже через год долгожители вместе с новым худруком отправились на гастроли в Москву, где произвели впечатление на зрителей и привлекли внимание высшего руководства.12 старцев, общий возраст которых составлял 1000 лет, отправились в Венгрию и не просто приняли участие, а завоевали главный приз – "Золотого Павлина", который к тому же принес им в Абхазии звание Народного ансамбля.После завоевания "Золотого Павлина" ансамбль "Нартаа" гастролировал по Советскому Союзу, побывал в Турции, Японии, Германии. Также с концертными программами и добытым призом они объездили все города и районы Абхазии.ВозрождениеПосле Отечественной войны народа Абхазии коллектив распался, многих уже и не было в живых. И вот, спустя почти 30 лет "нарты" вновь выйдут на сцену, обновленные, с новым репертуаром и руководителем – женщиной.В прошлом году Министерство культуры Абхазии предложило Народной артистке художественному руководителю ансамбля "Гунда" Розе Чамагуа возродить знаменитый коллектив. По словам артистки, предложение ее сначала напугало."Это легко сказать, но сложно сделать. Я побоялась, что уже может и не оказаться в Абхазии таких талантов, как раньше. Но, если дети не будут слушать абхазские национальные песни от взрослых, они совсем исчезнут", – рассказала она.Роза обзвонила знакомых, и ей удалось собрать 23 артиста из сел и районов. Уже почти год раз в месяц музыканты приезжают на репетицию в Госфилармонию из Гагры, Ткуарчала, Пакуаша, Звандрипша, Хуапа, Баслаху, Тамыша.Артистка признается, что сначала ей было неловко "главенствовать" над группой мужчин, но сами они, по ее словам, ее очень уважают и прислушиваются."К примеру, мы же абхазы любим поговорить, и, когда кто-то начинает разговаривать, другие говорят: "Тихо она здесь стоит, ждет нас", – успокаивают друг друга", – рассказывает она.И поют, и танцуютСамому старшему артисту 85, самому младшему – 69.Басы старцев во время репетиции раздаются по всей филармонии, никакая звукоизоляция в этом случае не срабатывает. В репертуаре артистов фольклорные композиции "Нарҭаа рашәа" ("Песнь Нартов" - прим.), "Озбақь иашәа" ("Песнь Озбакьа" - прим.), "Рафида", всего девять номеров.Новые "нарты" не только поют, но и танцуют, да еще как. От паркета так и "летят искры" после абхазского перепляса. Танцоры на ходу придумывают и совершенствуют связки, подсказывают и поддерживают друг друга.В пляс пустился и самый младший певец в коллективе Беслан Кове, через пару месяцев ему исполнится 70 лет. Отец Беслана пел в коллективе "Рица" и брал сына с собой на репетиции, там он и обучался танцам. Сейчас он артист гагрского ансамбля "Киараз"."Я так обрадовался, когда получил предложение участвовать в новом ансамбле. Да мы все обрадовались. Мы ведь здесь не из-за денег", – говорит он.Больше всего опыта у 85-летнего Ивана Куруа. Он вспоминает, как еще в школе на грузинском языке пел песни про Берия, Сталина. Отказаться от хвалебных од вождям школьники не могли, это каралось наказанием вплоть до отчисления."Нам давали зубрить, мы читали, но не знали значения текста. Если мы отказывались петь "Наш Лаврентий Берия", нас за уши таскали", – сказал он.Иван был артистом гудаутского хора старцев под руководством Раждена Гумба. На сцене он уже какое-то время не выступал, но поверить в это тяжело. В ансамбле Иван исполняет сольную часть в композиции "Озбақь иашәа".Работа - праздникучастников ансамбля – прим.) можно надеяться. Они обязательно восстановят коллектив, они очень талантливые артисты. Прежний ансамбль "Нартаа", может быть, был более талантливым, но, даже если мы не дойдем до их уровня, мы хотим пойти по их следам", – добавил он.Работа – праздник– Они говорят мне, что приходят на репетицию как на праздник, – говорит Роза Чамагуа.Атмосфера праздника и правда царит в зале. Меж номерами мужчины подтрунивают друг над другом.– Ну, что это за похоронный марш, а? Мы же поем о герое Озбаке, а вы как будто кого-то оплакиваете. Давайте больше темпа, – говорит один из "старцев".Коллектив пока что держится на энтузиазме и идее, никакой зарплаты артисты не получают. Чамагуа признается, что ей бывает за это неудобно, но понимает, что больших финансовых возможностей у Минкульта нет. Ансамбль собирается на репетиции всего раз в месяц, а желательно, по словам худрука, как минимум три раза, но все упирается в деньги."Искусство отражает национальные особенности народа. Политика политикой, но культура играет большую роль. Мы должны сохранить фольклорное наследие", – отметила артистка.Для мужчин уже шьют национальные концертные костюмы. В планах дать концерты для начала в нескольких селах Абхазии, а затем уже выйти на "большую" сцену.Репетиция подошла к концу, но артисты не расходятся. В коридоре под аккомпанемент аккордеона Нодара Кварчия новые "нарты" поют песни о красотах Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/pervyy-etnograficheskiy-khor-abkhazii-kak-sozdavalsya-kulturnyy-ochag-1041660416.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/pervyy-abkhazskiy-kompozitor-muzykalnaya-zhizn-razhdena-gumba-1041464326.html

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