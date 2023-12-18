https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/nikakikh-obyatiy-gudautskaya-ses-dala-rekomendatsii-v-sezon-grippa-1049492942.html

Никаких объятий: гудаутская СЭС дала рекомендации в сезон гриппа

Никаких объятий: гудаутская СЭС дала рекомендации в сезон гриппа

На сегодняшний день десять человек проходят лечение от коронавирусной инфекции в Гудаутской районной больнице. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T14:06+0300

2023-12-18T14:06+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Начальник СЭС Гудауты Инга Чанба на еженедельном совещании в администрации муниципалитета посоветовала гражданам воздерживаться от объятий и близких контактов при встрече из-за распространения сезонных заболеваний.По наблюдениям медиков, в нынешнем сезоне многие жители страны страдают от изнурительного сухого кашля, который сопровождается общим недомоганием, но без повышения температуры тела. Причины этого заболевания пока не установлены. По последним данным, уточнила Чанба, в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ стационарное лечение от коронавирусной инфекции проходят десять человек, трое из которых в тяжелом состоянии. Состояние остальных семерых оценивается как состояние средней степени тяжести.Чанба добавила, что за последнюю неделю выявлено три случая коклюша. Как показывает практика, этому заболеванию стали подвержены не только дети, но и взрослые. "Коклюш от детей передается взрослым, хотя говорят, что не передается. Это связано с ослаблением иммунной системы. Кашель длится до шести месяцев. Медикаментозно ничего не помогает, так как иммунитет у людей слабый, сопротивляемости нет", - сказала она.Главный санитарный врач Гудаутского района также отметила, что эпидемиологическая ситуация в школах и детсадах района нормальная, но, в целом, нынешний зимний период она оценила в контексте инфекционных заболеваний она назвала неблагополучным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231130/sposob-samozaschity-vrachi-abkhazii-prizyvayut-grazhdan-ne-izbegat-vaktsinatsii-1049282501.html

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