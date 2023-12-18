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Общественная Палата одобрила поправки в закон "Об актах гражданского состояния"

Общественная Палата одобрила поправки в закон "Об актах гражданского состояния"

Пленарное заседание Палаты прошло по инициативе комиссии по межэтническим вопросам и интеграции жителей Галского района в единое социальное пространство... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T19:42+0300

2023-12-18T19:42+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Общественная Палата Абхазии одобрила поправки к закону "Об актах гражданского состояния", принятые Народным Собранием на сессии 7 декабря. Об этом сообщает пресс-служба палаты. Отмечается, что изменения были неоднозначно приняты частью граждан республики, так как тема национальности для абхазского этноса очень болезненна, а в условиях неурегулированности конфликта с Грузией связана и с национальной безопасностью страны."Данный правовой акт обеспечит правовую регламентацию интеграции лиц без гражданства, компактно проживающих на части территории Республики Абхазия, в современное политическое, социально-экономическое и этнокультурное пространство нашей страны, что, безусловно, будет способствовать решению демографической проблемы, укреплению национальной безопасности Республики Абхазия, ее дальнейшему развитию как независимого, правового, демократического государства", - подчеркивается в тексте.Заседание Парламента Абхазии прошло в четверг, 7 декабря. На нем во втором и окончательном чтении были приняты поправки к закону "Об актах гражданского состояния", позволяющие устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность (абаза) в результате исторических событий XIX–XX веков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231207/istoricheskaya-spravedlivost-i-mayning-kak-proshlo-zasedanie-parlamenta-1049361895.html

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