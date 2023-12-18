https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-19-dekabrya-1049499812.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 декабря

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 19 декабря

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. 18.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Во вторник, 19 декабря, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Ночью и утром местами возможен дождь, днем без осадков. В предгорьях и горах - дождь со снегом, снег.Атмосферное давление – 772 миллиметра ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +4°С до +9°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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