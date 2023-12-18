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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/sud-prigovoril-k-zaklyucheniyu-podozrevaemogo-v-ubiystve-ramina-khmail-1049495583.html
Суд приговорил к заключению подозреваемого в убийстве Рамина Хмаил
Суд приговорил к заключению подозреваемого в убийстве Рамина Хмаил
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года на одной из сухумских улиц, еще один человек, Даур Джумутия, был ранен во время покушения. 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T16:21+0300
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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал Вадима Воуба виновным в убийстве Рамина Хмаил. Об этом сообщает пресс-служба суда. До вступления приговора в силу Воуба будет находиться под стражей. Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата Калашникова.Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.Подозреваемый, Вадим Воуба, был задержан 11 августа. В ходе допроса он частично признал свою вину.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/sud-priznal-zhitelya-abkhazii-opasnym-retsidivistom-i-prigovoril-k-15-godam-zaklyucheniya-1049462109.html
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абхазия, новости, верховный суд абхазии

Суд приговорил к заключению подозреваемого в убийстве Рамина Хмаил

16:21 18.12.2023 (обновлено: 17:25 18.12.2023)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке
Оглашение приговора обвиняемым в подготовке теракта в общественной приемной ФСБ на Лубянке - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года на одной из сухумских улиц, еще один человек, Даур Джумутия, был ранен во время покушения.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Верховный суд Абхазии признал Вадима Воуба виновным в убийстве Рамина Хмаил. Об этом сообщает пресс-служба суда.
За убийство, совершенное общеопасным способом, незаконное приобретение, хранение и ношения оружия, а также за умышленное причинение вреда здоровью человека Воуба был приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима.
До вступления приговора в силу Воуба будет находиться под стражей.
Рамин Хмаил был убит ночью 27 июля 2022 года, приблизительно в 23:25, на одной из сухумских улиц. По версии предварительного следствия, подозреваемые остановились на проезжей части улицы Эшба и не менее десяти раз выстрелили в него из автомата Калашникова.

Хмаил, сидевший на переднем сиденье автомобиля, скончался на месте. Водителя, Даура Джумутия, госпитализировали в Республиканскую больницу со сквозным пулевым ранением.
Подозреваемый, Вадим Воуба, был задержан 11 августа. В ходе допроса он частично признал свою вину.
Верховный суд - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2023
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