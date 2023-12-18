https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/ukrainskogo-terrorista-zaderzhali-v-izhevske-1049490294.html

Украинского террориста задержали в Ижевске

Украинского террориста задержали в Ижевске

С начала военной спецоперации в феврале 2022 года сотрудники ФСБ регулярно задерживают граждан, в том числе, россиян, подозреваемых в связях с украинской... 18.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-18T11:35+0300

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СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Сотрудники ФСБ России задержали в Ижевске 33-летнего россиянина, готовившего теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации", задержанному может грозить до 20 лет заключения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/set-ukrainskikh-agentov-razgromili-v-krymu-1049401524.html

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