https://sputnik-abkhazia.ru/20231218/ukrainskogo-terrorista-zaderzhali-v-izhevske-1049490294.html
Украинского террориста задержали в Ижевске
Украинского террориста задержали в Ижевске
С начала военной спецоперации в феврале 2022 года сотрудники ФСБ регулярно задерживают граждан, в том числе, россиян, подозреваемых в связях с украинской... 18.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-18T11:35+0300
2023-12-18T11:35+0300
2023-12-18T11:35+0300
новости
фсб
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046530626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee2c1efb859bfc00e30ff14e35e40d30.jpg
СУХУМ, 18 дек - Sputnik. Сотрудники ФСБ России задержали в Ижевске 33-летнего россиянина, готовившего теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства."У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности", — говорится в релизе.Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации", задержанному может грозить до 20 лет заключения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/set-ukrainskikh-agentov-razgromili-v-krymu-1049401524.html
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/19/1046530626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f044ef0a5ce5bf338dcfa0e59fa9510.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, фсб, украина
Украинского террориста задержали в Ижевске
С начала военной спецоперации в феврале 2022 года сотрудники ФСБ регулярно задерживают граждан, в том числе, россиян, подозреваемых в связях с украинской разведкой и выполняющих задания, ставящие под угрозу безопасность России.
СУХУМ, 18 дек - Sputnik
. Сотрудники ФСБ России задержали в Ижевске 33-летнего россиянина, готовившего теракт. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что задержанный по заданию украинской разведки планировал убить одного из руководителей оборонного предприятия, для этого он хотел использовать самодельную бомбу.
"У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности", — говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации", задержанному может грозить до 20 лет заключения.