Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/komanda-apsny-obygrala-amkal-iz-medialigi-1049520070.html
Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги
Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T20:37+0300
2023-12-19T21:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
спорт
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049519899_0:0:1592:895_1920x0_80_0_0_5b851c24d48d3bfdbdb025a6f8c2b2a0.jpg
СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны. С самого начала матча хозяева смотрелись лучше и создавали больше игровых моментов. При этом "Амкал" не отсиживался в обороне, игроки время от времени угрожали воротам соперника опасными ударами. Вместе с тем, в этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/zrelischnoe-shou-kak-abkhazskie-futbolisty-vstretilis-s-fk-10-1048614444.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049519899_82:0:1486:1053_1920x0_80_0_0_e8eaac3f1f8f8e3386148659b5788b58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, спорт, футбол
абхазия, новости, спорт, футбол

Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги

20:37 19.12.2023 (обновлено: 21:01 19.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1.
Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло много людей. Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров.
Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
ФК Апсны обыграл клуб российской медиалиги Амкал со счетом 3:1 - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
С самого начала матча хозяева смотрелись лучше и создавали больше игровых моментов. При этом "Амкал" не отсиживался в обороне, игроки время от времени угрожали воротам соперника опасными ударами.
Вместе с тем, в этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.
Зрелищное шоу: как абхазские футболисты встретились с ФК 10 - Sputnik Абхазия, 1920, 14.10.2023
В Абхазии
Зрелищное шоу: как абхазские футболисты встретились с ФК "10"
14 октября, 20:50
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0