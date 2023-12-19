Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги
20:37 19.12.2023 (обновлено: 21:01 19.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря.
СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1.
Матч вызвал большой интерес среди любителей футбола. Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелищную игру пришло много людей. Многие зрители были совсем юными, и они прекрасно знали имена и номера всех футболистов, отчаянно болея за своих кумиров.
Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
© Sputnik / Томас ТхайцукФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
1/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
2/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
3/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
4/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
5/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
6/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
7/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
8/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
9/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
10/10
© Sputnik / Томас Тхайцук
ФК "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1
С самого начала матча хозяева смотрелись лучше и создавали больше игровых моментов. При этом "Амкал" не отсиживался в обороне, игроки время от времени угрожали воротам соперника опасными ударами.
Вместе с тем, в этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.