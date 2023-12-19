https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/komanda-apsny-obygrala-amkal-iz-medialigi-1049520070.html

Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги

Команда "Апсны" обыграла "Амкал" из Медиалиги

Шоу-матч между командами состоялся на столичном стадионе "Динамо" во вторник, 19 декабря. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный клуб "Апсны" обыграл клуб российской медиалиги "Амкал" со счетом 3:1. Болельщики поддерживали игроков не только кричалками. Для того, чтобы создать шумовой эффект, на трибуны принесли барабаны. С самого начала матча хозяева смотрелись лучше и создавали больше игровых моментов. При этом "Амкал" не отсиживался в обороне, игроки время от времени угрожали воротам соперника опасными ударами. Вместе с тем, в этой игре "Апсны" оказался сильнее, местная команда победила со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Марат Агрба, Тимур Агрба и Леон Айба. Единственный гол гостей на счету Максима Подлужного.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231014/zrelischnoe-shou-kak-abkhazskie-futbolisty-vstretilis-s-fk-10-1048614444.html

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