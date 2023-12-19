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МВД проведет проверку по факту взрыва петарды в руке жительницы Бзыпта

МВД проведет проверку по факту взрыва петарды в руке жительницы Бзыпта

Врачи диагностировали 28-летней девушке, в руке которой взорвалась петарда, травматическую ампутацию четырех пальцев правой руки. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T19:31+0300

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СУХУМ, 19 дек - Sputnik. Сотрудники отдела дознания УВД по Гагрскому району проводят доследственную проверку по факту травмы, полученной жительницей поселка Бзыпта из-за взрыва петарды. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии."Пострадавшая в результате взрыва петарды получила травму правой кисти руки и была доставлена в медучреждение с диагнозом - взрывная травма, травматическая ампутация четырех пальцев руки", - говорится в сообщении. Сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей происшествия, сформированы запросы на проверку легитимности реализуемых пиротехнических изделий, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/zhitelnitsu-abkhazii-postradavshuyu-ot-vzryva-petardy-vyvezli-v-sochi-1049508300.html

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