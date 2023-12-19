Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231219/natyurmort-ruslana-gabliya-stal-luchshey-rabotoy-2023-goda-1049512035.html
"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года
"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. 19.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-19T15:46+0300
2023-12-19T16:05+0300
в абхазии
абхазия
новости
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049512407_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_10a64da5ec6b03ae31ee604f5a76d38e.jpg
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года".Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что в 2023 году было организовано 25 выставок, как персональных, так и тематических."Надеюсь, что у наших посетителей была возможность выбрать именно то, что близко именно им. Мы очень надеемся на то, что знакомим вас с современным искусством. Надеюсь, будущий год будет таким же плодотворным, и нам удастся реализовать хотя бы часть идей", - сказала она.Председатель Союза художников Виталий Джения отметил, что победители выбирались тайным голосованием. По итогу первое место было отдано тому, кто набрал наибольшее количество голосов.Конкурс "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/tretyu-knigu-iz-serii-khudozhniki-abkhazii-predstavili-v-sukhume--1048650392.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/13/1049512407_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6f1630f0d0f922e034c85e7f2f0da529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура

"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года

15:46 19.12.2023 (обновлено: 16:05 19.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Конкурс на получение государственной премии Лучшая работа года - Sputnik Абхазия, 1920, 19.12.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года".
Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что в 2023 году было организовано 25 выставок, как персональных, так и тематических.
"Надеюсь, что у наших посетителей была возможность выбрать именно то, что близко именно им. Мы очень надеемся на то, что знакомим вас с современным искусством. Надеюсь, будущий год будет таким же плодотворным, и нам удастся реализовать хотя бы часть идей", - сказала она.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Хинтба, "Набережная"

Диана Хинтба, &quot;Набережная&quot; - Sputnik Абхазия
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Хинтба, "Набережная"

© Sputnik / Асмат Цвижба

Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба

Амиран Адлейба. Скульптура &quot;Стеснение души&quot;, посвященная памяти Сарии Лакоба - Sputnik Абхазия
2/5
© Sputnik / Асмат Цвижба

Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба

© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Конкурс на получение государственной премии Лучшая работа года - Sputnik Абхазия
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Конкурс на получение государственной премии Лучшая работа года - Sputnik Абхазия
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Конкурс на получение государственной премии Лучшая работа года - Sputnik Абхазия
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук

Диана Хинтба, "Набережная"

2/5
© Sputnik / Асмат Цвижба

Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба

3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Председатель Союза художников Виталий Джения отметил, что победители выбирались тайным голосованием. По итогу первое место было отдано тому, кто набрал наибольшее количество голосов.
Конкурс "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками.
Презентация книги Азы Аргун Художники Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2023
В Абхазии
Третью книгу из серии "Художники Абхазии" представили в Сухуме
17 октября, 14:27
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0