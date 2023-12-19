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"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года

"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года

Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. 19.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-19T15:46+0300

2023-12-19T15:46+0300

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СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года".Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что в 2023 году было организовано 25 выставок, как персональных, так и тематических."Надеюсь, что у наших посетителей была возможность выбрать именно то, что близко именно им. Мы очень надеемся на то, что знакомим вас с современным искусством. Надеюсь, будущий год будет таким же плодотворным, и нам удастся реализовать хотя бы часть идей", - сказала она.Председатель Союза художников Виталий Джения отметил, что победители выбирались тайным голосованием. По итогу первое место было отдано тому, кто набрал наибольшее количество голосов.Конкурс "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231017/tretyu-knigu-iz-serii-khudozhniki-abkhazii-predstavili-v-sukhume--1048650392.html

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