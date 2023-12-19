"Натюрморт" Руслана Габлия стал лучшей работой 2023 года
15:46 19.12.2023 (обновлено: 16:05 19.12.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году.
СУХУМ, 19 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Триптих "Натюрморт" художника Руслана Габлия стал победителем государственной премии "Лучшая работа года".
Второе место заняла скульптура Амирана Адлейба "Стеснение души" памяти Сарии Лакоба, третье – работа Дианы Хинтба "Набережная". Кроме того, грамоты от Министерства культуры получили художники Илья Цвижба и Апща Хагба.
Директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия рассказала, что в 2023 году было организовано 25 выставок, как персональных, так и тематических.
"Надеюсь, что у наших посетителей была возможность выбрать именно то, что близко именно им. Мы очень надеемся на то, что знакомим вас с современным искусством. Надеюсь, будущий год будет таким же плодотворным, и нам удастся реализовать хотя бы часть идей", - сказала она.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Диана Хинтба, "Набережная"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Диана Хинтба, "Набережная"
© Sputnik / Асмат Цвижба
Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
© Sputnik / Томас ТхайцукКонкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Диана Хинтба, "Набережная"
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© Sputnik / Асмат Цвижба
Амиран Адлейба. Скульптура "Стеснение души", посвященная памяти Сарии Лакоба
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Конкурс на получение государственной премии "Лучшая работа года"
Председатель Союза художников Виталий Джения отметил, что победители выбирались тайным голосованием. По итогу первое место было отдано тому, кто набрал наибольшее количество голосов.
Конкурс "Лучшая работа года" был учрежден в 2001 году. Ежегодно члены государственной комиссии оценивают картины, скульптуры и произведения декоративно-прикладного искусства, созданные абхазскими художниками.
17 октября, 14:27